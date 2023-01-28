Про це інформує пресслужба Міністерства у справах ветеранів України.

Міжнародна організація з міграції та Міністерство закордонних справ Німеччини у співпраці з Міністерством у справах ветеранів України розпочали 18-місячний проєкт, що спрямований на підвищення стійкості України шляхом інтеграції на рівні громад та зміцнення потенціалу психосоціальної підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та громад.

Проєкт “Шлях стійкості”, що фінансується урядом Німеччини, зокрема Міністерством закордонних справ Німеччини, підтримає державні ветеранські політики, місцеві органи влади, 14 громадських організацій та установ. Загалом на його реалізацію виділено 4,8 млн євро.

Крім того, у межах проєкту буде проведено дослідження щодо соціальної реінтеграції ветеранів та їхнього внеску у життя суспільства, а також технічна експертиза для партнерів. Також передбачена передача обладнання та невеликі ремонти приміщень, підтримка діяльності сервісних центрів.

Зокрема 25 центрів ветеранського розвитку, які планує відкрити по всій Україні Мінветеранів, отримають обладнання задля сприяння економічній реінтеграції ветеранів.

Також проєкт підвищить обізнаність громадськості щодо доступності психосоціальної підтримки та буде спрямований на зниження стигматизації при зверненні по послуги у сфері психічного здоров’я. Водночас заплановані заходи розширять можливості фахівців в області психічного здоров’я, які працюють безпосередньо з ветеранами та членами їхніх сімей, та будуть спрямовані на проведення індивідуальних та групових консультацій.

Другий політичний секретар посольства Німеччини в Україні Лукас Бьохем-Фрідріх зауважив, що новий проєкт спрямований на підвищення стійкості України шляхом інтеграції на рівні громад та зміцнення потенціалу психосоціальної підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та громад.

“Сотні тисяч українців стали військовослужбовцями за останній рік. Це означає, що Україна дедалі більше стає ветеранським суспільством. Я радий, що МОМ вирішує численні проблеми реінтеграції ветеранів за допомогою цього нового проєкту у партнерстві з урядом України та за підтримки уряду Німеччини у розмірі майже п’яти мільйонів євро”, – сказав Лукас Бьом-Фрідріх.