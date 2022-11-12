Уряд Німеччини виділив зі свого бюджету на 2023 рік додатковий мільярд євро для України. Ці кошти будуть направлені на посилення захисту від російських кібератак та документування воєнних злочинів росіян проти українців.

Про це повідомляє Reuters.

Виділення додаткових коштів сталось на тлі суперечок щодо того, чи повинен Берлін посилити військову допомогу Києву, який просить про наступальну зброю, зокрема й танки, для боротьби з російськими окупантами.

Виділення додаткових коштів стало перемогою партії Зелених, яка є найрішучішим прихильником військової підтримки України.

“Цей бюджет чітко показує, що наша підтримка України виходить далеко за межі важливих і необхідних поставок зброї”, – сказав Робін Вагенер, законодавець від Зелених.

Німеччина є третім за величиною військовим донором для України, хоча й далеко позаду Сполучених Штатів, чиї поставки зброї були вирішальними для успіхів українських збройних сил на полі бою, кульмінацією яких стало відвоювання Херсона, найбільшого міста, захопленого Росією.