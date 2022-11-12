Про це повідомляє Reuters.
Виділення додаткових коштів сталось на тлі суперечок щодо того, чи повинен Берлін посилити військову допомогу Києву, який просить про наступальну зброю, зокрема й танки, для боротьби з російськими окупантами.
Виділення додаткових коштів стало перемогою партії Зелених, яка є найрішучішим прихильником військової підтримки України.
“Цей бюджет чітко показує, що наша підтримка України виходить далеко за межі важливих і необхідних поставок зброї”, – сказав Робін Вагенер, законодавець від Зелених.
Німеччина є третім за величиною військовим донором для України, хоча й далеко позаду Сполучених Штатів, чиї поставки зброї були вирішальними для успіхів українських збройних сил на полі бою, кульмінацією яких стало відвоювання Херсона, найбільшого міста, захопленого Росією.
- 10 листопада Німеччина пообіцяла надати Україні додаткову військову підтримку. Йдеться зокрема про три новітні системи ППО IRIS-T SLM включно з ракетами.