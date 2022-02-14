Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україні нададуть кредит розміром в 150 мільйонів євро. Про такий намір повідомляли ще наприкінці грудня 2021 року, аби підтримати перехід України на відновлювані джерела енергії у зв'язку з будівництвом "Північного потоку-2".

Про це заявив німецький канцлер на брифінгу.

“Я радий, що можу сьогодні оголосити про швидку виплату 150 млн євро поточного незв’язаного кредиту і можу оголосити про новий незв’язаний фінансовий кредит”, – оголосив канцлер.

Після двогодинних перемовин із президентом Володимиром Зеленським Олаф Шольц заявив, що Німеччина є одним із найбільших фінансових донорів для України з моменту початку війни із Росією майже вісім років тому. За його словами, німецька сторона підтримує Україну та заохочує інвесторів для розвитку бізнесу.

Український президент додав, що Берлін є одним із торговельних партнерів. Також під час зустрічі порушувалося питання стосовно того, чи надасть Україна проєкти законів щодо особливого статусу Донбасу та місцевих виборів для подальшої дискусії.

“Моя країна вражена демократичним рухом у вашій країни та підтримує вас на Європейському шляху, який Україна переслідує з 2014 року. Для мене дуже важливо поважати і шанувати пам’ять мужніх жінок і чоловіків Майдану, які боролися за цей шлях і поклали своє життя”, — наголосив німецький політик.

Канцлер нагадав, що українські військовослужбовці пройшли підготовку у Німеччини та в їхніх клініках лікували поранених солдатів з Донбасу. Раніше Естонія оголосила, що передасть Україні польовий шпиталь, який їм передав німецький уряд. Також Олаф Шольц заявив, що вони із Францією намагаються знайти вихід з цієї “складної ситуації” та “активізували зусилля у Нормандському форматі”. Хоча канцлер назвав процес “складним” він додав, що той “вартий зусиль”.