Про це заявив німецький канцлер на брифінгу.
“Я радий, що можу сьогодні оголосити про швидку виплату 150 млн євро поточного незв’язаного кредиту і можу оголосити про новий незв’язаний фінансовий кредит”, – оголосив канцлер.
Після двогодинних перемовин із президентом Володимиром Зеленським Олаф Шольц заявив, що Німеччина є одним із найбільших фінансових донорів для України з моменту початку війни із Росією майже вісім років тому. За його словами, німецька сторона підтримує Україну та заохочує інвесторів для розвитку бізнесу.
Український президент додав, що Берлін є одним із торговельних партнерів. Також під час зустрічі порушувалося питання стосовно того, чи надасть Україна проєкти законів щодо особливого статусу Донбасу та місцевих виборів для подальшої дискусії.
“Моя країна вражена демократичним рухом у вашій країни та підтримує вас на Європейському шляху, який Україна переслідує з 2014 року. Для мене дуже важливо поважати і шанувати пам’ять мужніх жінок і чоловіків Майдану, які боролися за цей шлях і поклали своє життя”, — наголосив німецький політик.
Канцлер нагадав, що українські військовослужбовці пройшли підготовку у Німеччини та в їхніх клініках лікували поранених солдатів з Донбасу. Раніше Естонія оголосила, що передасть Україні польовий шпиталь, який їм передав німецький уряд. Також Олаф Шольц заявив, що вони із Францією намагаються знайти вихід з цієї “складної ситуації” та “активізували зусилля у Нормандському форматі”. Хоча канцлер назвав процес “складним” він додав, що той “вартий зусиль”.
- Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський запропонував канцлеру Німеччини організувати п’ятий українсько-німецький економічний форум. Минулий проводили у березні 2021 року в рамках налагодження активніших відносин між бізнесом обох країн.
- Також після перемовин із канцлером Німеччини Олафом Шольцем президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні вирішується питання стосовно європейської безпеки. Німецький канцлер наголосив, що підтримує Україну в демократичних прагненнях.
- Зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у разі нападу Російської Федерації (РФ) на Україну німецький уряд вже розробив схему реагування.
- Також президент України Володимир Зеленський почав зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Перед першою поїздкою до України німецький канцлер заявляв, що Берлін очікує від Москви деескалації через дії навколо кордонів України.