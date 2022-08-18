Про це інформує видання DW.
Уряд Німеччини також обговорює це питання з Організацією Об’єднаних Націй.
Прессекретарка міністерства оборони ФРН повідомила, що в аеропорту Гао помітили 20-30 осіб у військовій формі, які не мають відношення до малійських збройних сил. Їх бачили при завантаженні та розвантаженні літака, який, можливо, передано Малі від РФ, зазначила вона.
Минулого тижня Міноборони Німеччини призупинило місію бундесверу в Малі. Причиною такого рішення назвали розбіжності з урядом північноафриканської країни, а саме відмова у праві на переліт для перевезення нового персоналу. Це право не було надано, попри відповідну обіцянку уряду Малі.
Наприкінці червня Рада Безпеки ООН продовжила миротворчу місію MINUSMA у Малі ще на рік. На цю мить німецький бундесвер задіяв у місії понад 1000 своїх армійців. Тим часом робота миротворців у Малі ускладнюється низкою обставин, пов’язаних із напруженістю у відносинах між цією західноафриканською країною та її міжнародними партнерами, а також активізацією в країні екстремістських угруповань.
Після військового перевороту в травні 2021 року в країні править військова хунта, яка підтримує тісні зв’язки з РФ і користується послугами ПВК Вагнера, бійців якої в Малі називають військовими консультантами.
У лютому 2022 року Париж на тлі напруженості у відносинах між французькою владою та військовою хунтою, яка перебуває при владі в Малі, оголосив про рішення завершити там операцію “Бархан” та військову операцію “Такуба”, в якій під командуванням Франції беруть участь кілька інших європейських країн. 15 серпня пресслужба Єлисейського палацу повідомила, що Малі залишив останній французький армієць, який брав участь в операції “Бархан”.
- В РФ через вуличні банери, оголошення в соціальних мережах та вербувальників набирають найманців до приватної військової компанії (ПВК) “Вагнер”. Набір бойовиків проводять активно та відкрито у 27 з 83 регіонів РФ.
- За даними розвідки Сполученого Королівства приватна військова компанія (ПВК) “Вагнер” буде втрачати провідну роль у російсько-українській війні. Таку думку висловили через залучення засуджених, коротке навчання та зниження критеріїв для набору новобранців.
- Переговори між Сербією та Косово за посередництва Європейського Союзу у Брюсселі завершилися без результатів. Після закінчення зустрічі з президентом Сербії Александаром Вучичем та прем’єр-міністром Республіки Косово Альбіном Курті, Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що “на жаль, сторонам не вдалось досягти угоди”.