Уряд Німеччини зажадав від перехідного уряду Малі дати роз'яснення щодо присутності російських сил безпеки в аеропорту міста Гао. З відповідним запитом до Малійського міністерства закордонних справ звернувся посол ФРН у Бамако.

Про це інформує видання DW.

Уряд Німеччини також обговорює це питання з Організацією Об’єднаних Націй.

Прессекретарка міністерства оборони ФРН повідомила, що в аеропорту Гао помітили 20-30 осіб у військовій формі, які не мають відношення до малійських збройних сил. Їх бачили при завантаженні та розвантаженні літака, який, можливо, передано Малі від РФ, зазначила вона.

Минулого тижня Міноборони Німеччини призупинило місію бундесверу в Малі. Причиною такого рішення назвали розбіжності з урядом північноафриканської країни, а саме відмова у праві на переліт для перевезення нового персоналу. Це право не було надано, попри відповідну обіцянку уряду Малі.

Наприкінці червня Рада Безпеки ООН продовжила миротворчу місію MINUSMA у Малі ще на рік. На цю мить німецький бундесвер задіяв у місії понад 1000 своїх армійців. Тим часом робота миротворців у Малі ускладнюється низкою обставин, пов’язаних із напруженістю у відносинах між цією західноафриканською країною та її міжнародними партнерами, а також активізацією в країні екстремістських угруповань.

Після військового перевороту в травні 2021 року в країні править військова хунта, яка підтримує тісні зв’язки з РФ і користується послугами ПВК Вагнера, бійців якої в Малі називають військовими консультантами.

У лютому 2022 року Париж на тлі напруженості у відносинах між французькою владою та військовою хунтою, яка перебуває при владі в Малі, оголосив про рішення завершити там операцію “Бархан” та військову операцію “Такуба”, в якій під командуванням Франції беруть участь кілька інших європейських країн. 15 серпня пресслужба Єлисейського палацу повідомила, що Малі залишив останній французький армієць, який брав участь в операції “Бархан”.