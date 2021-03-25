Німеччина вимагатиме тести на COVID-19 у всіх авіапасажирів

Про це повідомляє німецьке інформаційне агентство DPA.
Зазначається, що оголошення про зміну правил в’їзду зробили для того, щоб авіакомпанії встигли адаптуватися до нових вимог.
Наразі негативний тест на коронавірус повинні продемонструвати лише ті мандрівники, які прибувають з країн з особливо високим рівнем інфікування.
Водночас у міністерстві охорони здоров’я країни уточнили, що нові вимоги не торкнуться льотних екіпажів. При цьому мандрівникам доведеться самим нести витрати по тестуванню.
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