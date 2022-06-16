Віце-канцлер Німеччини активізує заклик до населення країни заощаджувати енергію після того, як російський "Газпром" оголосив про значне скорочення постачання природного газу по основному газопроводу.

Про це повідомляє американське інформаційне агентство Associated Press.

14 червня “Газпром” оголосив, що скорочує потік газу через підводний газопровід “Північний потік-1” до Німеччини на 40%, а через день оголосив про подальше скорочення, що призведе до загального скорочення приблизно до 60%.

В обох випадках він посилався на технічну проблему, наголошуючи, що канадські санкції через війну в Україні не дозволили німецькому партнеру Siemens Energy постачати обладнання, яке було відправлено на капітальний ремонт. Уряд Німеччини відхилив це міркування, зазначивши, що обслуговування не повинно було бути проблемою до осені, а рішення РФ було політичним гамбітом, щоб посіяти невизначеність і підвищити ціни.

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“Президент РФ Володимир Путін робить те, чого боялися з самого початку: він скорочує обсяги газу не за один раз, а крок за кроком”, – заявив віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек.

Він нагадав на попередні кроки РФ щодо скорочення постачання до Болгарії, Данії та інших країн.

Водночас Хабек заявив, що уряд готовий до ситуації, але йому потрібна підтримка, тому громадяни та бізнес мають економити електроенергію та заощаджувати газ.