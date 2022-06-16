Про це повідомляє американське інформаційне агентство Associated Press.
14 червня “Газпром” оголосив, що скорочує потік газу через підводний газопровід “Північний потік-1” до Німеччини на 40%, а через день оголосив про подальше скорочення, що призведе до загального скорочення приблизно до 60%.
В обох випадках він посилався на технічну проблему, наголошуючи, що канадські санкції через війну в Україні не дозволили німецькому партнеру Siemens Energy постачати обладнання, яке було відправлено на капітальний ремонт. Уряд Німеччини відхилив це міркування, зазначивши, що обслуговування не повинно було бути проблемою до осені, а рішення РФ було політичним гамбітом, щоб посіяти невизначеність і підвищити ціни.
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“Президент РФ Володимир Путін робить те, чого боялися з самого початку: він скорочує обсяги газу не за один раз, а крок за кроком”, – заявив віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек.
Він нагадав на попередні кроки РФ щодо скорочення постачання до Болгарії, Данії та інших країн.
Водночас Хабек заявив, що уряд готовий до ситуації, але йому потрібна підтримка, тому громадяни та бізнес мають економити електроенергію та заощаджувати газ.
“Настав час це зробити, допоможе кожна кіловат-година. Ситуація серйозна, але не загрожує безпеці постачання до Німеччини”, – наголосив віце-канцлер ФРН.
- Нагадаємо, 16 червня, російський “Газпром” повідомив про чергове скорочення постачання газу до Європи газопроводом “Північний потік-1”. У Німеччині такі дії РФ викликали занепокоєння.
- Натомість в українській ГТС заявили, що готові компенсувати обсяги “Північного Потоку-1”, однак “Газпром” не використовує навіть заброньовані потужності.
- Президент США Джо Байден має оголосити про вивільнення рекордного в історії обсягу нафти зі стратегічних запасів США, аби сповільнити зростання ціни на нафту на тлі російської агресії.
- Джонсон нагадав, що США вже запровадили ембарго на імпорт нафти із РФ. Це саме зробить і Велика Британія. Більш того, Євросоюз також вирішив якнайшвидше знайти альтернативу російським енергоресурсам і, обіцяє політик, вони зроблять все, щоб відмова від російських нафти та газу мала мінімальні наслідки для всіх.