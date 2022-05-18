Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Відповідне рішення ухвалили після того, як Шрьодер відмовився засудити дії Путіна в Україні. Ба більше, ексканцлер досі називає очільника Кремля своїм близьким другом, попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
“Бюджетний комітет зазначає, що колишній канцлер Шрьодер більше не виконує жодних обов’язків, що випливають із його колишньої посади. Тому офіс буде закрито”, – йдеться у заяві.
Усі лідери Німеччини отримують фінансований державою офіс після того, як полишають Уряд.
Водночас три партії, що входять до панівної коаліції нинішнього канцлера Олафа Шольца, погодилися із пропозицією парламенту закрити офіс Шрьодера.
- Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що допоки колишній канцлер Німеччини Герхард Шрьодер буде членом керівної Соціал-демократичної партії ФРН, німецький уряд не зможе ефективно та переконливо протидіяти російській агресії.
- Президент України Володимир Зеленський мав розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом й обговорив із ним низку актуальних і важливих для України питань.
- Раніше Німеччина надала Україні кілька десятків броньованих зенітних машин. Після дебатів щодо передавання важкого озброєння це стало серйозною зміною в політиці, яку схвалив уряд ФРН.