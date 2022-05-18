Офіс Герхарда Шредера, що фінансується державою, закриють, а решту його співробітників перерозподілять на тлі наростального занепокоєння через відмову ексканцлера Німеччини дистанціюватися від президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Відповідне рішення ухвалили після того, як Шрьодер відмовився засудити дії Путіна в Україні. Ба більше, ексканцлер досі називає очільника Кремля своїм близьким другом, попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

“Бюджетний комітет зазначає, що колишній канцлер Шрьодер більше не виконує жодних обов’язків, що випливають із його колишньої посади. Тому офіс буде закрито”, – йдеться у заяві.

Усі лідери Німеччини отримують фінансований державою офіс після того, як полишають Уряд.

Водночас три партії, що входять до панівної коаліції нинішнього канцлера Олафа Шольца, погодилися із пропозицією парламенту закрити офіс Шрьодера.