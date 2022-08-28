Німеччина заповнює газосховища з випередженням плану

Про це повідомляє видання DW.
25 серпня газосховища були заповнені на 81,78%, вже наступного дня очікувався приріст до 82,2%.
“Газосховища поповнюються швидше, ніж було передбачено”, – заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек. За його словами, ці запаси можна буде використовувати для постачання газу промисловості та домогосподарствам.
Так, відповідна директива ЄС передбачає необхідність заповнити газосховища в Німеччині до 1 жовтня не менш як на 85%, до 1 листопада — не менш як на 95%. У середині серпня цей показник перевищував 75%.
Сховища компенсують коливання в споживанні газу і є свого роду буфером на газовому ринку. Рівень їхнього заповнення відбувається з деякою затримкою. За даними Асоціації німецьких операторів систем зберігання газу та водню INES, прискорити заповнення сховищ вдалося шляхом зниження споживання газу влітку та збільшення обсягів імпорту з північно-західної Європи.
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У межах боротьби з енергетичною кризою Європейський Союз не тільки заповнює газосховища. 9 серпня набув чинності надзвичайний план щодо скорочення споживання природного газу. Він передбачає, що всі країни ЄС добровільно скоротять споживання газу на 15% із початку серпня до березня 2023 року порівняно з середнім споживанням за минулі п’ять років у цей період.
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