Німеччина затвердила один зі своїх найбільших пакетів фінансових репарацій для євреїв, які вижили після Голокосту, а також 12 мільйонів євро для 8500 українців, яким вдалося вижити.

Про це повідомляє The New York Times.

Загалом пакет, оголошений під час заходу з нагоди 70-ї річниці угоди Німеччини про надання репарацій тим, хто пережив Голокост, становить 1,2 мільярда доларів.

Ці кошти здебільшого допоможуть покрити витрати на охорону здоров’я тих, хто вижив. Згідно з Jewish Claims Conference, органом переговорів щодо репарацій, також вперше буде запропоновано фінансування навчання на згадку про Голокост.

За словами учасників переговорів щодо нових репарацій, рішення запропонувати спеціальні кошти українцям, які пережили Голокост, було узгоджено в результаті розмов з людьми похилого віку, які були евакуйовані з України під час повномасштабного вторгнення Росії.

Колишній посол США в Європейському Союзі та провідний учасник переговорів про репарації з 2009 року Стюарт Айзенстат, описав розмову з українками, яких привезли до Німеччини за день до початку останніх раундів переговорів про компенсацію.

За його словами, вони витримали 42-годинну поїздку на машині швидкої допомоги, щоб дістатися до Німеччини, і одна з них побоювалась, що вона надто слабка, щоб коли-небудь повернутися до своєї країни.

Натомість жінка, яка стояла поруч сказала: “Я б хотіла повернутися, але в мене немає сім’ї, до якої я могла б поїхати. Вони всі були вбиті під час Голокосту, а тепер моє село знищили росіяни”.

“Ось чому ці кошти такі важливі. Це люди, які зазнали найбільших образ у молодості, і ми маємо зробити все можливе, щоб вони жили гідно”, – заявив Стюарт Айзенстат.