Німеччина заблокувала передачу танків Leopard 2A4 їхнього виробництва, які Іспанія планувала надати Україні. Мадриду довелося вибачатися перед Берліном за раніше ухвалене рішення.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

Іспанія планувала передати Збройним силам України 40 танків, проте в уряді ФРН це викликало переполох. У ЄС діють правила, які вимагають того, щоб країна-виробник надавала згоду на передачу зброї державою комусь третьому.

“Федеральний уряд через телефон попередив іспанців, що цей крок буде відступом від прийнятого всіма західними союзниками (хоча й абсолютно неформального і неофіційного) рішення не постачати Києву танки”, – пише видання.

Мадрид був вимушений вибачитися перед Німеччиною. Наразі мова йде про лише десять танків, проте невідомо чи дозволить Берлін їхню передачу. Ці танки виготовили ще у 1990-х роках, тому користуватися ними буде можливо лише після багатомісячного ремонту.

Зазначимо, що раніше Міноборони Греції критикували німецьку схему переозброєння. Вони назвали передачу старих БМП-1А1 Україні в обмін на відремонтовані німецькі БМП Marder — ідеєю, яка невиразна, заплутана і занадто тривала.

Німеччина не вперше відверто саботує постачання зброї Києву. ФРН обіцяла надати системи IRIS-T, але не раніше осені або зими.