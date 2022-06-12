Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.
Іспанія планувала передати Збройним силам України 40 танків, проте в уряді ФРН це викликало переполох. У ЄС діють правила, які вимагають того, щоб країна-виробник надавала згоду на передачу зброї державою комусь третьому.
“Федеральний уряд через телефон попередив іспанців, що цей крок буде відступом від прийнятого всіма західними союзниками (хоча й абсолютно неформального і неофіційного) рішення не постачати Києву танки”, – пише видання.
Мадрид був вимушений вибачитися перед Німеччиною. Наразі мова йде про лише десять танків, проте невідомо чи дозволить Берлін їхню передачу. Ці танки виготовили ще у 1990-х роках, тому користуватися ними буде можливо лише після багатомісячного ремонту.
Зазначимо, що раніше Міноборони Греції критикували німецьку схему переозброєння. Вони назвали передачу старих БМП-1А1 Україні в обмін на відремонтовані німецькі БМП Marder — ідеєю, яка невиразна, заплутана і занадто тривала.
Німеччина не вперше відверто саботує постачання зброї Києву. ФРН обіцяла надати системи IRIS-T, але не раніше осені або зими.
- Нагадаємо, уряд Іспанії був готовий надати Україні бойові танки Leopard A4. Західний сусід завершує постачання батарей зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) малої дальності Shorad Aspide.
- Влада Німеччини розглядає можливість переглянути правила експорту зброї, щоби спростити та прискорити процес її відправлення до України.
- 10 червня відбулася зустріч міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського з Федеральним міністром продовольства та сільського господарства Німеччини Джемом Оздеміром.