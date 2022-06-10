Німеччина збільшила об’єми імпорту з Росії в січні-квітні, на тлі збройної агресії проти України. Водночас обсяги торгівлі з Києвом зменшилися.

Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив у Twitter.

За його словами, незважаючи на широкомасштабну російську агресію РФ проти України, Німеччина й далі імпортує товари з країни-агресорки. Зокрема, він наводить дані, згідно з якими за січень-квітень 2022 року Німеччина збільшила імпорт з РФ на 60% та заплатила Москві майже 6 мільярдів євро.

Водночас, як повідомив український посол, торгівля Німеччини з Україною скоротилася на 11%.

До допису Мельник прикріпив знімок статистичних даних, наведених Східним комітетом німецької економіки, що є одним із найбільших об’єднань Німеччини, які просувають німецький бізнес до 29 країн.

“Незважаючи на російську агресію, у січні-квітні 2022 року Німеччина збільшила імпорт з Росії на 60% (!) та перерахувала Москві ще майже 6 мільярдів євро. Торгівля України з Німеччиною впала на 11%”, – повідомляє Андрій Мельник.