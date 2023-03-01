Німеччина збільшить виробництво боєприпасів і ремонтні потужності для підтримки України – Шольц

1 березня канцлер Олаф Шольц пообіцяв, що Німеччина нарощуватиме виробництво боєприпасів, а також потужності з ремонту зброї, щоб краще підтримувати боротьбу України проти повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє CNN.

Канцлер наголосив, що річна тривала підтримка України також принесла знання, які дозволяють забезпечити достатнє постачання запасних частин та створити ремонтні потужності для зброї, яка використовувалася у війні, за межами України.

Ми забезпечимо передове виробництво боєприпасів, як для зброї, яку ми постачаємо самі, так і для тієї, яка надходить із класичних запасів, доступних у Східній Європі”, — додав Шольц.

Минулого тижня Берлін оголосив, що відправляє в Україну ще чотири танки Leopard 2.

Зауважимо, раніше Олаф Шольц назвав дії деяких країн щодо постачання зброї Україні “публічними змаганнями”.

Проте, вже згодом голова Мюнхенської конференції з безпеки та багаторічний радник ексканцлерки ФРН Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань Крістоф Гойсген висловився проти проведення “червоних ліній” у наданні військової допомоги Україні. Він переконаний, що керуватися слід виключно військовою необхідністю, тож і постачання винищувачів має розглядатися.

Також стало відомо, що Шольц розкритикував китайський “мирний план”. На його думку, він повинен містити пункт про виведення військ Росії з території України.