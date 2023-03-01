Німеччина збільшить виробництво боєприпасів і ремонтні потужності для підтримки України – Шольц

Про це повідомляє CNN.
Канцлер наголосив, що річна тривала підтримка України також принесла знання, які дозволяють забезпечити достатнє постачання запасних частин та створити ремонтні потужності для зброї, яка використовувалася у війні, за межами України.
Ми забезпечимо передове виробництво боєприпасів, як для зброї, яку ми постачаємо самі, так і для тієї, яка надходить із класичних запасів, доступних у Східній Європі”, — додав Шольц.
Минулого тижня Берлін оголосив, що відправляє в Україну ще чотири танки Leopard 2.
Зауважимо, раніше Олаф Шольц назвав дії деяких країн щодо постачання зброї Україні “публічними змаганнями”.
Проте, вже згодом голова Мюнхенської конференції з безпеки та багаторічний радник ексканцлерки ФРН Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань Крістоф Гойсген висловився проти проведення “червоних ліній” у наданні військової допомоги Україні. Він переконаний, що керуватися слід виключно військовою необхідністю, тож і постачання винищувачів має розглядатися.
Також стало відомо, що Шольц розкритикував китайський “мирний план”. На його думку, він повинен містити пункт про виведення військ Росії з території України.
- У Німеччині розпочали випробування артилерійської установки RCH155. Україна стане першим замовником нових гаубиць.
- Збройовий концерн Rheinmetall веде переговори щодо виробництва РСЗВ HIMARS у Німеччині. Оборонне підприємство може значно збільшити виготовлення танкових і артилерійських боєприпасів.
- Майже через місяць після того, як Берлін дав європейським союзникам дозвіл відправити в Україну танки німецького виробництва, деякі країни виявили, що їхні танки насправді не працюють або не мають запасних частин.