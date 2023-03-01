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Німеччина збільшить виробництво боєприпасів і ремонтні потужності для підтримки України – Шольц

1 березня канцлер Олаф Шольц пообіцяв, що Німеччина нарощуватиме виробництво боєприпасів, а також потужності з ремонту зброї, щоб краще підтримувати боротьбу України проти повномасштабного вторгнення Росії.

Середа, 1 березня 2023, 19:03
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Про це повідомляє CNN.

Канцлер наголосив, що річна тривала підтримка України також принесла знання, які дозволяють забезпечити достатнє постачання запасних частин та створити ремонтні потужності для зброї, яка використовувалася у війні, за межами України.

Ми забезпечимо передове виробництво боєприпасів, як для зброї, яку ми постачаємо самі, так і для тієї, яка надходить із класичних запасів, доступних у Східній Європі”, — додав Шольц.

Минулого тижня Берлін оголосив, що відправляє в Україну ще чотири танки Leopard 2.

Зауважимо, раніше Олаф Шольц назвав дії деяких країн щодо постачання зброї Україні “публічними змаганнями”.

Проте, вже згодом голова Мюнхенської конференції з безпеки та багаторічний радник ексканцлерки ФРН Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань Крістоф Гойсген висловився проти проведення “червоних ліній” у наданні військової допомоги Україні. Він переконаний, що керуватися слід виключно військовою необхідністю, тож і постачання винищувачів має розглядатися.

Також стало відомо, що Шольц розкритикував китайський “мирний план”. На його думку, він повинен містити пункт про виведення військ Росії з території України.

Теги: боєприпаси, виробництво боєприпасів, Німеччина, озброєння для України, шольц

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