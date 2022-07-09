Про це повідомляє Spiegel, посилаючись на власні джерела в німецькому уряді.
Після кількох тижнів зусиль німці знайшли виробника, який може виробляти додаткові боєприпаси для протиповітряної системи. Постачання боєприпасів раніше вважалося проблемою через нестачу снарядів.
Отже, федеральний уряд інтенсивно шукав більше боєприпасів. Швейцарія відмовилася постачати снаряди, апелювавши до свого нейтралітету. Проте Spiegel зазначає, що Німеччина змогла знайти виробника у Норвегії. Боєприпаси випробують на полігоні Бундесверу в Путлосі вже наступного тижня.
Ще у травні Німеччина заявила, що передасть Україні 15 установок у середині липня.
- Раніше високопосадовець з американського міністерства оборони заявив, що українські військові успішно використовують високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, які США передали Україні для боротьби з російським агресором.
- Також міністерство оборони США розглядає 1300 пропозицій від 800 компаній щодо виготовлення та розроблення нової інноваційної зброї для України.
- Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний подякував розробникам САУ “Богдана”, яка ефективно знищила ворога на українському острові Зміїний. Проте, в Україні є лише один зразок такої установки, оскільки влітку 2019 року проєкт зупинили.