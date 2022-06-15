Тепер для в’їзду до Німеччини росіянам не потрібні довідки про вакцинацію, перенесене захворювання або негативний тест на COVID-19.

Про це повідомило Посольство Німеччини в РФ.

У повідомленні дипломатичного відомства наголошується, що з 11 червня Німеччина скасувала обмеження щодо в’їзду росіян. Їм знову дозволяється відвідувати Німеччину, незалежно від мети візиту.

Відомо, що раніше їм, зокрема було необхідно надати сертифікат про вакцинацію, довідку про перенесення захворювання або негативний тест на COVID-19. Тепер ці документи не потрібні. Зазначається, такий режим може діяти, попередньо до кінця серпня.

Слід зазначити, що у зв’язку з взаємною забороною РФ та Німеччини на перельоти, прямого авіасполучення між державами немає. Тому громадянам країни-агресорки доведеться обирати інші маршрути, зокрема, — через Стамбул.