Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт повідомила, що їхній уряд знову відмовився постачати зброю українським військовим попри зростання російських військ біля кордону. Замість озброєння політик наголошує на мирних переговорах.

Про це повідомляє німецька газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ).

Міністерка оборони Федеративної Республіки заявила, що рішення пов’язане із попередніми законодавчими періодами. Німеччина веде політику, що не постачає зброю “кризовим районам”, щоб запобігти подальшій ескалації. Крістін Ламбрехт назвала Росію агресором та додала, що ця країна має взяти участь в деескалації.

“100 тисяч російських солдатів на українському кордоні є явною загрозою. Ми показуємо Росії, що будь-який подальший крок матиме дуже тяжкі наслідки. Необхідно запобігти війні в центрі Європи”, — наголосила міністерка.

Під час інтерв’ю згадали ситуацію, коли Німеччина попри вищезазначену політику постачала зброю в кризовий район Іраку. Тоді на північ країни курдам прислали керовані ракети. Проте Крістін Ламбрехт назвала це “зовсім іншою ситуацією”, бо в Іраку людей, особливо жінок, жорстоко вбивали або продавали на невільницьких ринках.

Міністерка заявила, що довкола України є можливість вирішити напружену ситуацію мирним шляхом. Зокрема вона наголошує на переговорах у “нормандському” форматі та у межах Ради Росія-НАТО. На її думку, наразі головне завдання — знизити ескалацію.

Також німецька політикиня заявила, що у федеральному уряді проходить голосування через бажання Естонії постачати Україні гаубиці зі старих запасів Німеччини, яким понад 40 років.