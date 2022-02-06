Про це повідомляє німецька газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ).
Міністерка оборони Федеративної Республіки заявила, що рішення пов’язане із попередніми законодавчими періодами. Німеччина веде політику, що не постачає зброю “кризовим районам”, щоб запобігти подальшій ескалації. Крістін Ламбрехт назвала Росію агресором та додала, що ця країна має взяти участь в деескалації.
“100 тисяч російських солдатів на українському кордоні є явною загрозою. Ми показуємо Росії, що будь-який подальший крок матиме дуже тяжкі наслідки. Необхідно запобігти війні в центрі Європи”, — наголосила міністерка.
Під час інтерв’ю згадали ситуацію, коли Німеччина попри вищезазначену політику постачала зброю в кризовий район Іраку. Тоді на північ країни курдам прислали керовані ракети. Проте Крістін Ламбрехт назвала це “зовсім іншою ситуацією”, бо в Іраку людей, особливо жінок, жорстоко вбивали або продавали на невільницьких ринках.
Міністерка заявила, що довкола України є можливість вирішити напружену ситуацію мирним шляхом. Зокрема вона наголошує на переговорах у “нормандському” форматі та у межах Ради Росія-НАТО. На її думку, наразі головне завдання — знизити ескалацію.
Також німецька політикиня заявила, що у федеральному уряді проходить голосування через бажання Естонії постачати Україні гаубиці зі старих запасів Німеччини, яким понад 40 років.
“Гаубиці не є оборонною зброєю. Зрештою, ми повинні прийняти дуже відповідальні рішення щодо цього”, — наголосила вона.
- Нагадаємо, що у Німеччині блокують надання військової підтримки Україні від Естонії. У ФРН відмовляються видавати дозволи на експорт зброї німецького походження на тлі загрози нападу РФ. Причина у політиці Берліну щодо експорту зброї до регіонів з напруженою ситуацією.
- Тому прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що розчарований діями Німеччини навколо ситуації з постачанням зброї. Глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер зазначив, що Федеративна Республіка Німеччина (ФРН) через це вже втратила або ж скоро втратить довіру своїх союзників.
- Також міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила про готовність надати Україні 5 тисяч військових касок.