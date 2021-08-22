Про це канцлерка ФРН Ангела Меркель заявила під час спільного брифінгу за підсумками переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Зокрема, вога наголосила, що саміт напередодні 30-ї річниці незалежності України – гарна нагода. Проте, його дата збіглася з напруженою ситуацією в Афганістані.

“Кримська платформа” завтра грає важливу роль. На жаль, завтра наш міністр закордонних справ не зможе прилетіти, але це пов’язано із тим, що ситуація в Афганістані дуже важка. Ми про це говорили. Це проблема для України, як і говорив пан президент (Зеленський, – ред.), й для нас теж. Але приїде наш міністр економіки та енергетики. Будуть проведені важливі перемовини завтра на полях “Кримської платформи”, які пов’язані з політикою в енергетичній галузі”, – заявила Меркель.

“Кримська платформа”

23 вересня 2020 року під час виступу у Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський запросив лідерів країн-учасниць ООН долучитися до створення міжнародної платформи для обговорення деокупації Криму.

В березні президент затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму.

Згідно зі Стратегією, Україна ініціює міжнародний переговорний процес щодо звільнення Криму та відновлення на цій території українського конституційного ладу (ґрунтуючись, зокрема, на положеннях Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також на результатах діяльності Кримської платформи).