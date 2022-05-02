Про це інформує американський телеканал CNN.

Лінднер наголосив, що Німеччина готова до нових санкцій, зокрема й щодо нафтового ембарго.

“Ми підготувалися до меншої залежності від російського імпорту енергоносіїв. Щоб зменшити залежність, потрібен час: було помилкою ставати настільки залежними, але ми досягаємо прогресу. Ми можемо скоротити імпорт, починаючи з вугілля, потім – нафти. Для незалежності від російського імпорту природного газу знадобиться більше часу, але в кінцевому підсумку ми будемо повністю незалежними від РФ”, – зазначив міністр.

Він запевнив, що ФРН готова скоротити імпорт нафти, та зазначив, що інші країни також уважно розглядають це питання.

Міністр також дав зрозуміти, що Німеччина не буде платити за російський газ рублями.

“Німеччину не можна шантажувати. Контракти є контрактами, і всі вони засновані на платежах в доларах або євро. Тому німецькі підрядники повинні платити в євро або доларах. Ми не збираємось змінювати умови, тому що Путіну потрібні рублі для своєї воєнної скарбниці”, – резюмував Лінднер.

Минулого тижня РФ припинила поставки газу до Польщі та Болгарії після того, як вони відмовилися платити в рублях. Газові компанії в Німеччині та Австрії повідомили CNN, що вони працюють над тим, щоб прийняти ультиматум РФ про те, що остаточні платежі за газ повинні здійснюватися в рублях, дотримуючись санкцій ЄС. Міністр закордонних справ Угорщини також сказав CNN, що його країна використовуватиме схему платежів, встановлену Москвою для оплати нафти і газу.