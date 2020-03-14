У німецькій компанії CureVac, яка входить в число розробників вакцин, що фінансуються Коаліцією за інновації в галузі забезпечення готовності до епідемій (CEPI), заявили, що зможуть масово виробляти низькі дози вакцини від коронавірусу, якщо вони виявляться робочими під час тестування.

Про це пише Reuters.

Компанія, якій CEPI надала в січні до 8,3 млн. доларів США, зараз працює над тим, щоб використовувати свою технологію вакцини з низькими дозами для застосування проти коронавірусу.

Зазначається, що експерти CureVac сподіваються підготувати експериментальну вакцину до червня або липня, щоб потім отримати дозвіл від регулюючих органів на проведення випробувань на людях.

За словами директора з виробництва Флоріана фон дер Мюльбах, для боротьби з коронавірусом буде застосовуватися режим дії, який дозволяє використовувати низьке дозування для запуску імунної реакції проти сказу.

“Ці мінімальні дозування, яких ми досягли, дозволяють нам в Тюбінгені виробляти до 10 мільйонів доз на одну (виробничу) кампанію”, – сказав він.

Представник компанії уточнив, що виробничий цикл зазвичай триває кілька тижнів. Для імунізації людини може знадобитися більше однієї дози, але одна кампанія все одно буде обслуговувати кілька мільйонів чоловік.