Німецька вівчарка на прізвисько Гюнтер VI "продала" віллу у Маямі, яка раніше належала американській співачці Мадонні. Собака-мільйонер отримала цю нерухомість у спадок.

Про це повідомляє агентство AP.

Розкішну віллу з вісьмома спальнями з виглядом на затоку Біскейн зараз продали за 31,75 мільйона доларів. Мадонна ж продала свій маєток за 7,5 мільйона доларів.

Прадід Гюнтера VI отримав багатомільйонну спадщину від покійної німецької графині Карлотти Лібенштейн у 1992 році. Від прадіда (Гюнтера III) спадщина перейшла до Гюнтера IV, а вже потім до Гюнтера VI. Усі собаки мали власних опікунів, які вирішували, як розпоряджатися майном.

Фото: Фото: WSVN 7 News

Наразі, одним із головних опікунів Гюнтера є 52-річна Карла Річчітеллі з Тоскани. Вона входить до правління, яке керує трастом, вартістю майже $500 мільйонів доларів.

Зазначимо, що історія про собак, які отримали багатомільйонний спадок, часто викликала сумніви. У 2005 році видання Tampa Bay Times повідомило, що розповідь про німецьку графиню Карлотту Лібенштейн могла бути частиною “рекламного трюку”.

У виданні зазначили, що італійська преса опублікувала статтю в 1995 році, в якій йшлося про те, що графині Карлотти Лібенштейн ніколи не існувало.

Однак, Гюнтер VI живе справжнім королівським життям. Щоранку кухар готує йому сніданок із найкращого м’яса, свіжих овочів та рису. Іноді вівчарка ласує ікрою. Крім того, Гюнтер VI любить подорожувати приватним літаком та щодня займається зі своїм тренером. Вівчарка спить у розкішному ліжку з червоного оксамиту з виглядом на затоку.