Німецька журналістка спеціально вимазалася брудом перед етером про повінь: відео

Німецька журналістка Сюзанна Олен вибачилася за те, що під час включення з міста Бад-Мюнстерайфель, яке сильно постраждало від повеней, вимазалася брудом.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Олен пояснила, що кілька днів допомагала наводити порядок на місці подій, але перед етером одягла чистий одяг.

Вона вирішила забруднитися, тому що їй було “соромно” вести репортаж в чистому одязі.

Журналістка також заявила, що зробила “серйозну помилку”.

Телекомпанія RTL, в свою чергу, повідомила, що Олен була відсторонена від роботи за порушення стандартів після того, як відео, на якому вона вимазалася брудом, стало вірусним.