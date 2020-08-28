Відповідне повідомлення опубліковано на сайті берлінської клініки “Шаріте”, куди доставили Навального.

Опозиціонер все ще в стані медичної коми, проте симптоми отруєння слабшають.

“Спостерігається деяке покращення в симптоматиці, спричиненій впливом інгібіторів холінестерази. Пан Навальний продовжує лікування у відділенні інтенсивної терапії, де він знаходиться в медичній комі й на штучній вентиляції легенів. Хоча його стан залишається важким, безпосередньої небезпеки для його життя немає”, – наголошується в повідомленні.

У клініці уточнили, що “через серйозність отруєння” опозиціонера “ще занадто рано оцінювати можливі довгострокові наслідки”.

Про стан опозиціонера також розповіла в Twitter його прессекретар Кіра Ярмиш.

“Новини щодо здоров’я Олексія. Він як і раніше в штучній комі та підключений до ШВЛ. Стан важкий, проте симптоми отруєння зменшуються. Зараз серйозної загрози для життя немає. Проте прогнозів лікарі як і раніше не дають”, – зазначила Ярмиш.