Відповідне повідомлення опубліковано на сайті берлінської клініки “Шаріте”, куди доставили Навального.
Опозиціонер все ще в стані медичної коми, проте симптоми отруєння слабшають.
“Спостерігається деяке покращення в симптоматиці, спричиненій впливом інгібіторів холінестерази. Пан Навальний продовжує лікування у відділенні інтенсивної терапії, де він знаходиться в медичній комі й на штучній вентиляції легенів. Хоча його стан залишається важким, безпосередньої небезпеки для його життя немає”, – наголошується в повідомленні.
У клініці уточнили, що “через серйозність отруєння” опозиціонера “ще занадто рано оцінювати можливі довгострокові наслідки”.
Про стан опозиціонера також розповіла в Twitter його прессекретар Кіра Ярмиш.
“Новини щодо здоров’я Олексія. Він як і раніше в штучній комі та підключений до ШВЛ. Стан важкий, проте симптоми отруєння зменшуються. Зараз серйозної загрози для життя немає. Проте прогнозів лікарі як і раніше не дають”, – зазначила Ярмиш.
- 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили. Він у стані коми.
- 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омська до Берліна.
- 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.
- Згідно з розслідуванням німецького журналу Der Spiegel і дослідницької групи Bellingcat, Олексія Навального могли отруїти токсином, за складом схожим на нервово-паралітичну речовину “Новачок”.