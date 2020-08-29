Німецький дипломат, голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер заявив про кінець ідеї стратегічного партнерства Німеччини з Росією. Причиною цього стало отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Der Spiegel.

Так, відповідаючи на питання про те, як отруєння Навального впливає на німецько-російські відносини, Ішингер сказав:

“На жаль, ми переживаємо новий мінімум. У Москві над жертвою сміються. Вже з однієї цієї причини це невимовно незграбний процес для Кремля. Авторитет Росії вже був підірваний нападом на Сергія Скрипаля в Великобританії, вбивством чеченського емігранта в берлінському Тиргартене і хакерською атакою на Бундестаг . Тепер це повинно бути припинено”.

За словами дипломата, канцлер Німеччини Ангела Меркель проявляла терпіння щодо президента РФ Володимира Путіна протягом останніх 15 років.

“В якості посередника ОБСЄ в Україні в 2014 році я був свідком того, як вона була єдиним главою уряду, який розмовляв з Путіним по телефону знову і знову, іноді по кілька разів на тиждень. Давно зрозуміло, чого варте слово Москви. Там діє закон найсильнішого. Це кінець, на жаль, і самої ідеї стратегічного партнерства”, – наголосив він.

Ішингер також закликав європейські країни проявляти загальну зовнішньополітичну жорсткість по відношенню до Росії. За його словами, це єдиний спосіб впоратися з Путіним.

Зазначимо, що 74-річний Вольфганг Ішингер – є одним з найдосвідченіших німецьких дипломатів. Він був статс-секретарем міністерства закордонних справ, послом у Вашингтоні та Лондоні. З 2008 року він очолює найважливішу конференцію Німеччини з питань зовнішньої політики і безпеки – Мюнхенську.