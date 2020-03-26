У німецькому кафедральному соборі Ахена виставлять для демонстрації мощі святої сирійської мучениці Корони, яка вважається покровителькою боротьби з епідеміями.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що пандемія коронавірусу, яка заразила майже півмільйона людей у всьому світі, в тому числі понад 30 тисяч в Німеччині, підняла громадський інтерес до християнської мучениці, яка, як вважають, була убита римлянами близько 1800 років тому.

До спалаху коронавірусу собор планував цього літа показати храм Св. Корони в рамках виставки, присвяченій золотому ремеслу. Однак на даний момент неясно, коли відбудеться цей захід.

Зараз співробітники собору готують раку з золота, бронзи і слонової кістки, яка була прихована протягом останніх 25 років, до того моменту, коли її можна буде представити громадянам.

Вважається, що Короні було всього близько 16 років, коли римляни убили її, ймовірно, в Сирії, за сповідання християнської віри. За легендою, дівчина зазнала особливо болісної смерті. Вона була прив’язана до двох зігнутих пальм і розірвана на частини.

Мощі Корони, привезені в Аахен королем Отто III в 997 році, зберігалися в гробниці під плитою в соборі до 1911-12 років, після чого вони були поміщені в храм, висота якого становить 93 сантиметри і який важить 98 кілограм.

Представник собору наголосив, що Корона є покровителькою опору всім епідеміям, а не тільки коронавірусу.