Боротьба з Covid-19 привела не тільки швидкій розробці і постачанні вакцини з рекордною швидкістю, а й до різкого зростання попиту на мільярди шприців, необхідних для її введення. Одна німецька фабрика вже активно виробляє шприци і впевнена, що світові потреби можуть бути задоволені.

Про це повідомляє агентство AFP.

“Чи не буде нестачі в шприцах, навіть якщо ми зіткнемося з серйозним випробуванням”, – сказав Отто-Філіп Браун, співдиректор Almo, провідного виробника шприців в Німеччині.

Ця фабрика виробляє одноразові шприци 24 години на добу, сім днів на тиждень. Раніше на фабриці робочий тиждень був п’ятиденної, але через пандемію довелося перейти на інший графік. Кожні 13 секунд проводиться 64 шприца з поршнями. Шприци поставляються по всій Німеччині і ще для понад 140 інших країнах світу.

Щорічно Almo випускає понад два мільярди шприців різних типів.

Голки виробляються дочірньою компанією B.Braun в Малайзії.

Компанія має намір витратити 30 мільйонів євро на додаткову складальну лінію, частково для задоволення підвищеного попиту на шприци для введення вакцини Covid-19.

Перші замовлення вже надійшли від німецької компанії BioNTech, чия вакцина, розроблена спільно з американським гігантом Pfizer, вже застосовується в деяких країнах, і від CureVac, ще однієї німецької компанії, чия вакцина-кандидат перебуває на завершальній стадії випробувань.

“Ми можемо зробити 270 мільйонів шприців об’ємом один мілілітр в наступному році, а при необхідності – ще 200 мільйонів з 2022 року”, – сказав Браун агентству AFP.

Беручи до уваги шприци більшого розміру, які також використовуються для ін’єкцій вакцин, Almo вже має замовлення на близько 500 мільйонів одиниць на 2020 і 2021 роки.

Його головний конкурент, американський гігант Becton, Dickinson and Company (BD), раніше на цьому тижні заявив, що отримав замовлення на понад мільярд ін’єкційних пристроїв по всьому світу в рамках вакцинації проти Covid-19.