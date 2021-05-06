Німецька компанія CureVac сподівається, що її РНК-вакцини будуть конкурувати з вакцинами, виробленими Moderna і Pfizer/BioNTech. Препарат може бути готовий вже у червні.

Про це пише американська газета The New York Times.

На початку 2020 року десятки наукових команд намагалися створити вакцину проти COVID-19. Деякі вибрали перевірені методи, такі як створення вакцини з убитих вірусів. Але кілька компаній зробили ставку на більш ризикований метод, який ніколи не виробляв ліцензійну вакцину: використання генетичної молекули – РНК.

Ставка окупилася. Перші дві вакцини, які успішно пройшли клінічні випробування – Pfizer/BioNTech і Moderna – були зроблені з РНК.

У наступні місяці ці дві РНК-вакцини забезпечили захист десятків мільйонів людей приблизно в 90 країнах.

Тепер третя РНК-вакцина може допомогти задовольнити цю глобальну потребу. Невелика німецька компанія CureVac от-от оголосить про результати свого клінічного випробування на пізній стадії. Вже наступного тижня світ може дізнатися, чи безпечна й ефективна ця вакцина.

CureVac працює над препаратом проти коронавірусу спільно з Інститутом розробки вакцин і біомедичних лікарських засобів імені Пауля Ерліха.

Дослідники просунулися вперед зі своїми обмеженими ресурсами, розробивши молекулу РНК, що кодує білок, виявлений на поверхні коронавірусу, який називається спайк. Препарат сприяє виробленню антитіл та імунних клітин, що атакують COVID-19. Також експерименти на хом’яках показали, що він може захистити від вірусу тварин.

У червні минулого року уряд Німеччини інвестував 300 млн євро у розвиток CureVac, а незабаром прийшли й інші інвестори. Компанія також уклала угоду з Європейським Союзом на 225 мільйонів доз з можливістю додати ще 180 мільйонів наступного місяця.

У грудні, після багатообіцяльних даних попередніх досліджень безпеки, компанія розпочала останню, третю фазу випробувань, набравши 40 000 добровольців в Європі й Латинській Америці. Компанія вперше ознайомиться з даними, коли у 56 добровольців розвинеться COVID-19. Якщо більшість з них належать до групи плацебо, а деякі – до групи вакцинованих, це буде доказом того, що вакцина працює.

Доктор Франц-Вернер Хаас, виконавчий директор CureVac, очікує отримати ці дані до середини травня.

Фахівцям з вакцин особливо цікаво побачити результати CureVac, тому що їхній препарат має важливу перевагу перед іншими РНК-вакцинами – Moderna і Pfizer/BioNTech. У той час як ці дві вакцини повинні зберігатися в морозильній камері, препарату CureVac достатньо звичайного холодильника. Це означає, що його буде легше доставити в найбільш постраждалі частини світу.

Проте, вакцина CureVac стикається з проблемою, якої не було у Pfizer і Moderna: нові штами COVID-19, які можуть знизити її ефективність. Однак експерименти на мишах показали, що вакцина добре діє проти південноафриканського варіанту B.1.351.

Спочатку комерційна діяльність мала бути обмежена Європою, але у CureVac заявили, що братимуть участь у COVAX – глобальній програмі ООН зі справедливого розподілу вакцин в бідніші країни.

Крім того, CureVac має на меті вийти й на ринки США та інших багатих країн.

Доза вакцини дуже мала і становить 12 мкг. Це означає, що CureVac та її виробничі партнери можуть виробляти значно більше доз, ніж конкуренти на виробничих підприємствах аналогічного розміру.