Німецький виробник побутової хімії та товарів для ремонту Henkel оголосив, що завершив угоду щодо продажу своїх активів на території РФ.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

У повідомленні зазначається, що 20 квітня цього року компанія повідомила про підписання угоди щодо продажу свого бізнесу у Росії консорціуму місцевих фінансових інвесторів.

“На даний час операцію завершено. Ціна продажу складає 54 мільярди рублів (близько 600 мільйонів євро)”, – мовиться у заяві.

У Henkel також наголосили, що вирішили вийти з російського рину ще у 2022 році, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Варто зауважити, що німецька компанія володіла 111 заводами в Росії, де виробляли клей “Момент”, пральні засоби під брендами “Ласка”, Persil, Losk, “Пемолюкс”, “Дені”, Vernel та інші.