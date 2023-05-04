Про це повідомили у пресслужбі компанії.
У повідомленні зазначається, що 20 квітня цього року компанія повідомила про підписання угоди щодо продажу свого бізнесу у Росії консорціуму місцевих фінансових інвесторів.
“На даний час операцію завершено. Ціна продажу складає 54 мільярди рублів (близько 600 мільйонів євро)”, – мовиться у заяві.
У Henkel також наголосили, що вирішили вийти з російського рину ще у 2022 році, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.
Варто зауважити, що німецька компанія володіла 111 заводами в Росії, де виробляли клей “Момент”, пральні засоби під брендами “Ласка”, Persil, Losk, “Пемолюкс”, “Дені”, Vernel та інші.
- Власник Tinder Match Group заявив, що компанія покине Росію до 30 червня, посилаючись на необхідність захисту прав людини. Таким чином Tinder стане однією з багатьох західних компаній, які покинули РФ після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.