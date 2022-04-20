Про це повідомили у пресслужбі компанії “Henkel”.
У заяві йдеться, що на тлі війни в Україні “Henkel” було ухвалено рішення припинити свою діяльність на території Росії. Наразі компанія готується до виходу з країни-агресорки. Зазначається, що Henkel буде співпрацювати зі своїми командами у РФ, щоб забезпечити упорядкований процес виходу.
Водночас у компанії зауважили, що 2500 працівників із Росії будуть і надалі вважатись співробітниками компанії та отримуватимуть зарплату.
Якими будуть фінансові втрати німецького виробника побутової хімії після виходу із РФ у “Henkel” поки не можуть спрогнозувати.
“Компанія “Henkel” засуджує війну Росії проти України та насильство проти мирних громадян. Нашим пріоритетом залишається підтримка наших колег в Україні”, – зауважив генеральний директор компанії Карстен Кнобель.
- Нагадаємо, за інформацією Forbes, чимало мільярдерів, пов’язаних з Росією, не хочуть, аби їх називали росіянами. Наразі вони потрапили у складну ситуацію. Після анексії Росією Криму у 2014 році та вторгнення в Україну 34 російські мільярдери потрапили під санкції США, Великої Британії або Європейського Союзу. Влада країн заморозила їхні бізнеси, вистежила яхти та зупинила літаки.
- Відомо, що виробники “Oreo”, “Nestle” та “Pepsi” зазнають тиску співробітників у Європі. Це відбувається через небажання компаній повністю вийти з ринку Росії, яка розпочала широкомасштабну війну проти України.
- Також на підтримку України та Укрпошти, яка припинила усі контакти з РФ та Білоруссю через повномасштабну агресію, пошти світу також припиняють співпрацю з цими державами.