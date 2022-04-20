Німецька хімічна компанія "Henkel", яка випрбляє чистячі й миючі засоби, косметика, засоби особистої гігієни, а також розробляє технологію склеювання, заявила про припинення бізнесу у РФ.

Про це повідомили у пресслужбі компанії “Henkel”.

У заяві йдеться, що на тлі війни в Україні “Henkel” було ухвалено рішення припинити свою діяльність на території Росії. Наразі компанія готується до виходу з країни-агресорки. Зазначається, що Henkel буде співпрацювати зі своїми командами у РФ, щоб забезпечити упорядкований процес виходу.

Водночас у компанії зауважили, що 2500 працівників із Росії будуть і надалі вважатись співробітниками компанії та отримуватимуть зарплату.

Якими будуть фінансові втрати німецького виробника побутової хімії після виходу із РФ у “Henkel” поки не можуть спрогнозувати.

“Компанія “Henkel” засуджує війну Росії проти України та насильство проти мирних громадян. Нашим пріоритетом залишається підтримка наших колег в Україні”, – зауважив генеральний директор компанії Карстен Кнобель.