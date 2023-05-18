Після російського повномасштабного нападу на Україну німецький виробник фотоапаратів Leica Camera AG продавав РФ товари подвійного призначення. Серед них були біноклі й приціли.

Джерело: The Insider.

Ще компанія попри обіцянку припинити операції в Росії стала експортувати туди біноклі з лазерним далекоміром та приціли нічного бачення.

Протягом 2022 року російське ТОВ “Лейка Камера Раша” (зараз – ТОВ “Вечерняя звезда”), яке на 99% належить Leica Camera Austria GmbH, подало три митні декларації на ввезення біноклів та прицілів. Декларації, які діють протягом кількох років, отримують для оформлення першої партії товару.

Водночас компанія не порушувала санкції ЄС. У блоці заборонили експортувати до Росії біноклі та приціли нічного бачення лише за рік після початку війни — 25 лютого 2023 року.

Швейцарський підрозділ Leica Geosystems через треті країни фактично постачає РФ лазерні далекоміри та нівеліри. Ці прилади можуть використовуватися для корегування артилерійського вогню.

Протягом квітня-травня 2023 року російські імпортери, як Геооптик, Геоспектр, Русгеоком, Профприлад, ЦПІ, оформили 24 декларації на продукцію Leica Geosystems AG. Товари завезли через китайських і турецьких посередників. Низка цих компаній раніше виступала постачальником Міністерства оборони та силових відомств.