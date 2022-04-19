Німецька міжнародна компанія експрес-доставки вантажів і документів DHL відновила доставку медикаментів у Росію. Варто зазначити, що кур'єрська компанія буде доставляти ліки фонду "Подари жизнь".

Про відновлення доставки заявили у фонді, повідомляє російське видання “Медуза”.

За інформацією фонду, DHL, яка раніше зупинила доставку в Росію, відновить постачання незареєстрованих ліків до РФ. Медикаменти будуть доставляти безпосередньо у “Подари жизнь”.

“Компанія DHL дуже уважно вивчила список медикаментів, які “Подари жизнь” купує для підопічних, перевірила нашого постачальника, перевірила фонд та вирішила відновити поставки”, – розповіла директор фонду Катерина Шергова.

Відомо, що раніше фонд “Подари жизнь” співпрацював з DHL, проте з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, німецька служба доставки вийшла з російського ринку.

Тоді ж фонд знайшов іншу службу доставки, проте “на інших умовах та у декілька разів дорожче”.