Німецька медіагрупа «Weimer Media Group» присудила премію «За свободу медіа» російській медійниці Марині Овсянніковій

російсько-українська війна
12:58 Florence + The Machine присвятили українцям кліп, що був знятий у Києві
12:51 РФ застосує радянську техніку, яка близько 50 років перебувала на базах зберігання — розвідка
12:30 Під Маріуполем було знайдено 30-метрові братські могили, куди військові РФ звозять вбитих — радник мера
11:55 У Миколаєві внаслідок нічних обстрілів загинула людина, ще двоє поранені
11:40 Росіянам обмежать доступ до найбільшої криптобіржі світу Binance
11:10 Сюжет про «звільнення» Херсона зняли у російському Єйську — ЗМІ
10:30 Росіяни вночі обстріляли Дніпропетровську область: одне з міст на певний час лишилося без води та світла
10:10 Кадиров заявив що російські солдати захоплять завод «Азовсталь» 21 квітня
09:49 Литва передала Україні важкі міномети
09:45 Після потоплення «Москви» в Одесі знизилась загроза висадки морського десанту – речник Одеської ОВА
09:11 Через обстріли у Сєвєродонецьку не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу – Гайдай
09:08 Україна вже отримала $24 мільярди фінансової допомоги від G7
08:53 Борис Джонсон порівняв Путіна з крокодилом
07:51 Спікери сенатів Чехії та Польщі закликали світ негайно надати Україні зброю
07:25 Росіяни отримали наказ вбити українських військовополонених у Попасній – розвідка
01:14 Підприємці та уряди повинні обмежити використання енергії, щоб допомогти припинити війну в Україні – Річард Бренсон
00:34 «За ці воєнні злочини вони будуть покарані» – президент Європейської Ради після візиту в Україну

20 квітня

23:58 Готові провести спеціальний раунд перемовин з РФ у Маріуполі – Подоляк про розблокування міста
23:37 Ситуація в Маріуполі погіршується – Зеленський зробив заяву щодо варіантів розблокування міста
22:59 Закликають до мародерства та називають «спонсорами» – СБУ перехопила розмову батьків російських військових
22:18 Заступник командира «Азова» звернувся до Заходу шодо евакуації цивільного населення та військового гарнізону з міста Маріуполь
22:06 112 загиблих та 59 врятованих: рятувальники завершили роботу на 40 об’єктах Харкова
21:49 Вперше після повномасштабного нападу: Ізраїль спорядить до України бронежилети та шоломи
21:08 Мер Херсона просить рекомендацій від влади щодо роботи в тимчасовій окупації
21:05 Кремль хоче засекретити дані родичів убитих російських солдатів – BBC
20:41 Понад 43% громадян Молдови вважають, що у війні РФ проти України винні НАТО, Захід та Зеленський
19:47 Тіна Кароль, Вакарчук, Комаров, Дорофєєва: українським діячам культури заборонили в’їзд до РФ – повний перелік
19:42 Латвія планує повністю відмовитися від російського газу з початку 2023 року
19:22 Україна та ЄС підтримують Великодню чотириденну «гуманітарну паузу», запропоновану ООН
19:09 «Відверта і цинічна брехня!»: батько моряка з крейсера «Москва» накинувся на російський уряд
18:57 На Харківщині СБУ виявила прихований склад боєприпасів та запчастин росіян
18:31 У Київській області три громади Московського патріархату переходять до ПЦУ — ОВА
18:22 Бомбардуванням Маріуполя керує уродженець Одеси — розвідка

Німецька медіагрупа «Weimer Media Group» присудила премію «За свободу медіа» російській медійниці Марині Овсянніковій

Цьогорічна премія "За свободу медіа" від німецької медіагрупи "Weimer Media Group" присвячена боротьбі за свободу у Східній Європі. Вона дісталася Президенту України Володимиру Зеленському, білоруській опозиціонерці Світлані Тихановській, а також російській медійниці Марині Овсянніковій. 

Четвер, 21 квітня 2022, 10:46
Підтримати

Про це повідомляє новинний телеканал n-tv.

У заяві журі з приводу вручення премії “За свободу медіа” йдеться: “Це українці, білоруси, а також росіяни перебувають на передовій у Східній Європі проти зла, проти війни та тиранії. Німеччина, Європа і світ переживають переломний момент”.

За словами журі, Марина Овсяннікова поставила під загрозу свою особисту безпеку та майбутнє заради правди й нагадала, наскільки життєво важливими для демократичного суспільства є свобода вираження поглядів і журналістська незалежність.

У заяві російсько-українська війна називається “війною Путіна”, яка розхитує вільно-демократичну архітектуру Європи.

“Безглузда та жахлива війна Путіна проти України коштує тисячам невинних життів,  та віщує політичний та економічний поворотний момент”, – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що вчора українські журналісти закликали німецьких колег з німецької медіагрупи “Die Welt”, яка оголосила про співпрацю із російською медійницею Мариною Овсянніковою, не доручати журналістці розповідати про події в Україні.

Нещодавно вона працювала на одному із російських державних телеканалів. Українські журналісти вважають маніпуляцією дії Овсяннікової, яка з’явилась в етері “Первого канала” з плакатом проти війни. Адже з початку широкомасштабного вторгнення РФ росіян, котрі протестували проти війни, арештовували й за меншу підтримку України. Водночас після того, як Овсяннікова вдерлась до етеру РФ, вона заплатила лише незначний штраф у розмірі 250 євро, пізніше Кремль дозволив їй виїхати з країни.

Теги: Weimer Media Group, ЗМІ, Марина Овсяннікова, медіа, премія, російська агресія, російсько-українська війна, свобода слова

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook