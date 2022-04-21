Німецька медіагрупа «Weimer Media Group» присудила премію «За свободу медіа» російській медійниці Марині Овсянніковій

Цьогорічна премія "За свободу медіа" від німецької медіагрупи "Weimer Media Group" присвячена боротьбі за свободу у Східній Європі. Вона дісталася Президенту України Володимиру Зеленському, білоруській опозиціонерці Світлані Тихановській, а також російській медійниці Марині Овсянніковій.

Про це повідомляє новинний телеканал n-tv.

У заяві журі з приводу вручення премії “За свободу медіа” йдеться: “Це українці, білоруси, а також росіяни перебувають на передовій у Східній Європі проти зла, проти війни та тиранії. Німеччина, Європа і світ переживають переломний момент”.

За словами журі, Марина Овсяннікова поставила під загрозу свою особисту безпеку та майбутнє заради правди й нагадала, наскільки життєво важливими для демократичного суспільства є свобода вираження поглядів і журналістська незалежність.

У заяві російсько-українська війна називається “війною Путіна”, яка розхитує вільно-демократичну архітектуру Європи.

“Безглузда та жахлива війна Путіна проти України коштує тисячам невинних життів, та віщує політичний та економічний поворотний момент”, – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що вчора українські журналісти закликали німецьких колег з німецької медіагрупи “Die Welt”, яка оголосила про співпрацю із російською медійницею Мариною Овсянніковою, не доручати журналістці розповідати про події в Україні.

Нещодавно вона працювала на одному із російських державних телеканалів. Українські журналісти вважають маніпуляцією дії Овсяннікової, яка з’явилась в етері “Первого канала” з плакатом проти війни. Адже з початку широкомасштабного вторгнення РФ росіян, котрі протестували проти війни, арештовували й за меншу підтримку України. Водночас після того, як Овсяннікова вдерлась до етеру РФ, вона заплатила лише незначний штраф у розмірі 250 євро, пізніше Кремль дозволив їй виїхати з країни.