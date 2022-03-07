Про це повідомляється на Facebook-сторінці українського представництва мережі.
У компанії згадали, що METRO Україна допомогає у боротьбі з окупантом. Зокрема вони забезпечують магазини продуктами, доставляють товари по країні, допомагають волонтерам, теробороні, нашим лікарням тощо. Також мережа передала всі товарні запаси із зачинених торговельних центрів у Маріуполі та Харкові теробороні та місцевим громадам.
Проте 2 березня 2022 року Рада директорів METRO Україна звернулася з офіційним листом до керівництва METRO AG у Дюссельдорфі. Штаб-квартира надала відповідь, що тоді у РФ можуть залишитися без роботи 10 тисяч співробітників. Німецька компанія повідомила, що санкції “повинні впливати на керівництво країни та її економіку, а не на населення”.
“Компанія METRO Україна категорично не згодна з позицією своєї материнської компанії. Наша позиція щодо необхідності закриття бізнесу METRO в Росії залишається незмінною”, — заявив український підрозділ.
Зазначимо, що компанія працює понад 30 країнах світу. Кожен підрозділ METRO має окрему операційну модель торгівлі.
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