Підрозділ METRO, який входить до складу міжнародної компанії METRO AG, не припиняє роботу в Росії. Компанія заявила, що вони проти санкцій стосовно населення РФ.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці українського представництва мережі.

У компанії згадали, що METRO Україна допомогає у боротьбі з окупантом. Зокрема вони забезпечують магазини продуктами, доставляють товари по країні, допомагають волонтерам, теробороні, нашим лікарням тощо. Також мережа передала всі товарні запаси із зачинених торговельних центрів у Маріуполі та Харкові теробороні та місцевим громадам.

Проте 2 березня 2022 року Рада директорів METRO Україна звернулася з офіційним листом до керівництва METRO AG у Дюссельдорфі. Штаб-квартира надала відповідь, що тоді у РФ можуть залишитися без роботи 10 тисяч співробітників. Німецька компанія повідомила, що санкції “повинні впливати на керівництво країни та її економіку, а не на населення”.

“Компанія METRO Україна категорично не згодна з позицією своєї материнської компанії. Наша позиція щодо необхідності закриття бізнесу METRO в Росії залишається незмінною”, — заявив український підрозділ.

Зазначимо, що компанія працює понад 30 країнах світу. Кожен підрозділ METRO має окрему операційну модель торгівлі.