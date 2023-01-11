Про це сповіщає Reuters.
Під час свого неанонсованого візиту 11 січня до Харкова німецька міністерка Анналена Бербок пообіцяла надати більше зброї та запропонувала розглянути “конкретні пропозиції” з допомогою Україні якнайшвидше приєднатися до Європейського Союзу.
У заяві перед зустріччю з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою Бербок висловила солідарність Німеччини з українцями, котрим доводиться переживати вторгнення Росії та суворі зимові умови.
“Це місто – символ абсолютного божевілля російсько-загарбницької війни в Україні та нескінченних страждань, з якими щодня стикаються люди, особливо тут, на сході країни“, – сказала Бербок.
Після того, як минулого тижня уряд Німеччини пообіцяв надіслати Україні бойові машини Marder в межах посиленої військової підтримки, Бербок пообіцяла надати ще більше озброєння.
Високопоставлений російський законодавець Леонід Слуцький, притримуючись версії про те, що Москва розпочала війну з метою “денацифікації” України, заявив, що коментарі Бербок будуть суворо покарані історією в майбутньому.
Кулеба повторив давній заклик України про передачу броньованих бойових машин і додав, що не сумнівається в швидкому реагуванні Берліна, й що Київ отримає бажані танки Leopard 2.
“Я думаю, Німеччина також глибоко в душі розуміє, що це рішення буде ухвалено і танки будуть передані Україні“, – сказав він.
За словами Бербок, уряд Німеччини готовий запропонувати конкретний план дій Україні, щоб досягти прогресу у зміцненні верховенства права, незалежних інституцій та боротьби з корупцією, а також у наближенні до стандартів ЄС.
Міністр закордонних справ додала, що Німеччина надасть 20 мільйонів євро (21,47 мільйона доларів) на роботи з розмінування та ще 20 мільйонів євро на розширення доступу до інтернет-терміналів Starlink.
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- 1300 генераторів від Об’єднаних Арабських Еміратів вже прямують до України.
- Питання про передачу більше систем Patriot від США вже в опрацюванні.