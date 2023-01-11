Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок запевняє, що допоможе Україні вступити до Євросоюзу.

Про це сповіщає Reuters.

Під час свого неанонсованого візиту 11 січня до Харкова німецька міністерка Анналена Бербок пообіцяла надати більше зброї та запропонувала розглянути “конкретні пропозиції” з допомогою Україні якнайшвидше приєднатися до Європейського Союзу.

У заяві перед зустріччю з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою Бербок висловила солідарність Німеччини з українцями, котрим доводиться переживати вторгнення Росії та суворі зимові умови.

“Це місто – символ абсолютного божевілля російсько-загарбницької війни в Україні та нескінченних страждань, з якими щодня стикаються люди, особливо тут, на сході країни“, – сказала Бербок.

Після того, як минулого тижня уряд Німеччини пообіцяв надіслати Україні бойові машини Marder в межах посиленої військової підтримки, Бербок пообіцяла надати ще більше озброєння.

Високопоставлений російський законодавець Леонід Слуцький, притримуючись версії про те, що Москва розпочала війну з метою “денацифікації” України, заявив, що коментарі Бербок будуть суворо покарані історією в майбутньому.

Кулеба повторив давній заклик України про передачу броньованих бойових машин і додав, що не сумнівається в швидкому реагуванні Берліна, й що Київ отримає бажані танки Leopard 2.

“Я думаю, Німеччина також глибоко в душі розуміє, що це рішення буде ухвалено і танки будуть передані Україні“, – сказав він.

За словами Бербок, уряд Німеччини готовий запропонувати конкретний план дій Україні, щоб досягти прогресу у зміцненні верховенства права, незалежних інституцій та боротьби з корупцією, а також у наближенні до стандартів ЄС.

Міністр закордонних справ додала, що Німеччина надасть 20 мільйонів євро (21,47 мільйона доларів) на роботи з розмінування та ще 20 мільйонів євро на розширення доступу до інтернет-терміналів Starlink.