Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

Прокуратура розпочала розслідування щодо членів одного з чатів, підозрюваного у підготовці “серйозного акту насильства, що загрожує державі”.

Оскільки влада не виключає, що учасники угруповання можуть бути озброєні, залучені сили спеціального призначення.

 

Приводом для розслідування став репортаж у відеожурналі телеканалу ZDF “Frontal 21” минулого тижня.

За даними журналістів, учасники чату “Dresden Offlinevernetzung” (“Дрезденська офлайн-мережа”) відкидали рішення, ухвалені владою Саксонії для боротьби з пандемією COVID-19. Поліція припускає, що вони обговорювали плани вбивства Кречмера та інших членів земельного уряду.

Члени групи також писали в чаті, що вони мають холодну зброю і арбалети.

Німецькі політики вимагають серйозних заходів проти Telegram.

Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв вжити заходів проти екстремістських угруповань, подібних до тих, які стоять за передбачуваними погрозами на адресу Кречмера. За словами канцлера, Німеччина “використовує всі засоби свого демократичного верховенства закону, щоб захистити себе від цієї крихітної меншини ненависників”.