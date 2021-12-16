Відомство з кримінальних справ федеральної землі Саксонія (Німеччина) провело у Дрездені рейд у зв'язку з ймовірними планами вбивства прем'єр-міністра цієї федеральної землі Міхаеля Кречмера, висловленими раніше в одному з Telegram-чатів.

Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

Прокуратура розпочала розслідування щодо членів одного з чатів, підозрюваного у підготовці “серйозного акту насильства, що загрожує державі”.

Оскільки влада не виключає, що учасники угруповання можуть бути озброєні, залучені сили спеціального призначення.

Aktuell läuft in #Dresden ein Polizeieinsatz des LKA Sachsen unter Beteiligung des Spezialeinsatzkommandos. Es werden mehrere Objekte durchsucht. Vorausgegangen waren in einer #Telegram-Gruppe besprochene Mordpläne gegen @MPKretschmer, über die das Magazin @ZDFfrontal berichtete. pic.twitter.com/LFI3zlGbet — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) December 15, 2021

Приводом для розслідування став репортаж у відеожурналі телеканалу ZDF “Frontal 21” минулого тижня.

За даними журналістів, учасники чату “Dresden Offlinevernetzung” (“Дрезденська офлайн-мережа”) відкидали рішення, ухвалені владою Саксонії для боротьби з пандемією COVID-19. Поліція припускає, що вони обговорювали плани вбивства Кречмера та інших членів земельного уряду.

Члени групи також писали в чаті, що вони мають холодну зброю і арбалети.

Німецькі політики вимагають серйозних заходів проти Telegram.

Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв вжити заходів проти екстремістських угруповань, подібних до тих, які стоять за передбачуваними погрозами на адресу Кречмера. За словами канцлера, Німеччина “використовує всі засоби свого демократичного верховенства закону, щоб захистити себе від цієї крихітної меншини ненависників”.