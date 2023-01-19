Німецька військова промисловість готується постачити в Україну понад сотню танків. Окрім Leopard 1 і 2, британські моделі Challenger-1 також можуть відремонтувати та передати Києву.

Про це повідомляє Handelsblatt з посиланням на джерела в галузі.

Так, крім танків Leopard 2, Києву можуть передати також й попередню модель Leopard 1. Цього року німецький оборонний концерн Rheinmetall міг би відремонтувати та переобладнати 20 таких танків та ще 80 – протягом 20 місяців.

Такий крок дозволив би передати Україні танки, не скоротивши власні запаси бундесверу.

Крім того, Rheinmetall готовий купити в Омані та модернізувати двозначну кількість британських Challenger-1.

Транспортні засоби можуть бути передані Україні вкінці цього року, повідомила особа, знайома з перебігом подій.

20 січня міністри оборони країн-союзниць України обговорять подальшу військову допомогу Києву на американській авіабазі Рамштайн у ФРН.

Раніше посол України в Німеччині Олексій Макєєв закликав Берлін якнайшвидше постачити Києву німецькі бойові танки Leopard 2, зазначивши, що німецькі танки – “життєво важливі”.

Польща стала першою країною НАТО, яка заявила про намір спорядити важкі західні бойові танки Україні, про це оголосив президент Анджей Дуда після зустрічі з президентами України та Литви Володимиром Зеленським та Гітанасом Науседою у Львові. Поки що мовиться про 14 танків.

Згодом про намір передати Україні танки оголосив і Лондон. Прем’єр-міністр Ріші Сунак закликав міністра оборони Бена Уоллеса працювати з партнерами, аби просуватися далі у підтримці України, зокрема й щодо питання надання танків Challenger 2.

Окрім цього, президент Саулі Нііністе зазначив, що поки що не може мовитися про велику кількість танків для надання Києву, оскільки Фінляндія є сусідньою з Росією країною, і поки що не увійшла до НАТО.

17 січня Німеччина заявила про небажання схвалювати постачання, якщо США не надішлють свої власні танки. Водночас під час телефонної розмови президент Сполучених Штатів Джо Байден обговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцем подальшу допомогу Україні на тлі триваючої агресії РФ.

17 січня міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що британський уряд вирішив спорядити Україні важке озброєння, включно з танками, тому що нація повинна дати російському президенту Володимиру Путіну “дійсно чітке повідомлення” про міжнародну підтримку Києва.

У Reuters повідомили, що Україна наблизилася ще на крок до отримання парку сучасних бойових танків після того, як Німеччина, яка зазнала великого тиску Заходу, заявила, що це буде першим пунктрм порядку денного нового міністра оборони ФРН.

Довідка. Leopard 2 – основний бойовий танк, створений німецьким підприємством Краус-Мафай. Leopard 2 став наступником успішної розробки тієї ж фірми – основного бойового танка Leopard 1. Виробництво Leopard 2 розпочалось у 1979 році. Leopard вважається одним з найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.

Leopard 1 – основний бойовий танк, розроблений та виготовлявся у ФРН. Взятий на озброєння у 1965 р. Вважалось, що сучасні високоефективні кумулятивні боєголовки HEAT знизять значення бронювання, тому основну увагу було зосереджено на ударній силі та маневреності машини. На середину 60-х років Leopard 1 мав найкращу у своєму класі 105-мм британську нарізну гармату з довжиною ствола у 52 калібри.

Challenger 2 – основний бойовий танк третього покоління сухопутних військ Великої Британії, який перебуває на озброєнні армій Сполученого Королівства та Оману. Його спроектувала та побудувала британська компанія Vickers Defence Systems, нині відома як BAE Systems Land & Armaments. З початку виробництва випущено близько 450 одиниць. Вартість однієї машини становить 4,2 млн фунтів стерлінгів (понад €4,4 млн). Танк озброєний 120-мм нарізною гарматою, відлитою зі сталі, отриманої методом електрошлакового сплаву, а також 7,62-мм ланцюговою гарматою. Гармату стабілізовано у двох площинах, приводи наведення – повністю електричні. Дальність стрілянини HESH-снарядом становить 8 км. Цикл прицілювання-ураження займає близько восьми секунд.