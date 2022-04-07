Федеральна розвідувальна служба Німеччини перехопила розмови російських військових радіозв'язком, де солдати обговорюють вбивства мирних українців у Бучі. Ці записи свідчать, що ці воєнні злочини є цілеспрямованими.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Серед перехоплених розмов є ті, зміст яких збігається з місцеперебуванням тіл убитих мирних громадян Бучі. Зокрема, в одній з них російський солдат заявив, що він та його товариші застрелили людину на велосипеді, а іншій чоловік каже, що українських солдатів спершу допитують, а потім розстрілюють.

Розвідники також виявили, що вирішальну роль у звірствах у Бучі відіграли бойовики ПВК Вагнера, які теж були на Київщині та “продемонстрували особливий ступінь жорстокості ще під час їхньої участі у війні в Сирії”.

У підсумку зазначено, що масові вбивства в Бучі “не були ні випадковими діями, ні діяннями окремих солдатів, що втратили контроль”.