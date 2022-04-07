Про це повідомляє Der Spiegel.
Серед перехоплених розмов є ті, зміст яких збігається з місцеперебуванням тіл убитих мирних громадян Бучі. Зокрема, в одній з них російський солдат заявив, що він та його товариші застрелили людину на велосипеді, а іншій чоловік каже, що українських солдатів спершу допитують, а потім розстрілюють.
Розвідники також виявили, що вирішальну роль у звірствах у Бучі відіграли бойовики ПВК Вагнера, які теж були на Київщині та “продемонстрували особливий ступінь жорстокості ще під час їхньої участі у війні в Сирії”.
У підсумку зазначено, що масові вбивства в Бучі “не були ні випадковими діями, ні діяннями окремих солдатів, що втратили контроль”.
- Нагадаємо, мер нещодавно звільненої Бучі Анатолій Федорук повідомив, що 90% людей, яких російські окупанти вбили під час окупації міста, загинули унаслідок розстрілів.
- Папа Римський Франциск 6 квітня засудив “різанину у Бучі” та розгорнув і поцілував прапор України, надісланий із Бучі – міста, де посеред вулиці лежали тіла загиблих мирних жителів, вбитих російськими окупантами.
- Також жителі нещодавно звільненої Бучі (Київська область) розповіли про жахіття, пережите під час російської окупації. За свідченнями місцевих мешканців, загарбники катували людей, грабували та розстрілювали без жодної причини.