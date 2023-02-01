Розвідка Німеччини, використовуючи отриману інформацію від ймовірного спільника шпигуна, продовжує розслідувати зв’язки одного зі своїх керівників, що підозрюється у співпраці з РФ.

Про це інформує Spiegel спільно з Bellingcat.

Громадянин ФРН Артур Е. під час двох поїздок до Москви передав федеральній службі безпеки РФ (ФСБ) секретну інформацію, отриману від співробітника Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Карстена Л.

22 грудня ймовірного спільника шпигуна затримали в аеропорту Мюнхена після прибуття зі США. Згодом його заарештували.

Зауважимо, у грудні минулого року за підозрою у державній зраді арештували Карстена Л. Кремль міг отримувати секретні дані щодо ситуації в Україні через нього. Не виключено, що розвідника могли шантажувати. Арешт прокоментував міністр юстиції Марко Бушман, зазначивши, що це “важливий удар по російському шпигунству”.

Наприкінці жовтня минулого року Артур Е. вирушив на зустріч в Росію з даними, отриманими від Карстена Л. В одному з московських ресторанів він зустрівся з двома співробітниками ФСБ і передав їм конверт із документами. Перед цим він сфотографував частину документів, зокрема скріншоти таблиць з даними про російські військові втрати в Україні, які BND перехопила під час секретної операції. Ймовірно ці документи могли допомогти спецслужбам РФ зрозуміти, якими джерелами користувалась німецька розвідка.

Проте, співробітники ФСБ були незадоволені якістю отриманих документів. Тому в листопаді спільник знову вирушив до Москви і цього разу отримав конверт із грошима від співробітників ФСБ. Він запевнив німецьких слідчих, що саме в цей момент у нього виникли сумніви щодо того, чим саме він займається. До цього він нібито думав, що діє в межах таємної місії німецької розвідки. Своєю чергою, слідчі вважають, що так Артур намагається убезпечити себе.

Після повернення з Москви до Мюнхена його зустрів не Карстен Л., а інший співробітник BND, якому він і передав конверт.

Артур Е. народився 1991 року і був громадянином РФ, проте вже у 1999 році отримав громадянство ФРН. З 2009 по 2015 роки відбував службу за контрактом.

З 2019 року ймовірний спільник 45 разів відвідував РФ. Як з’ясував Der Spiegel спільно з Bellingcat, інформація про поїздки у жовтні та листопаді 2022 року є в базах даних авіаперельотів, водночас відсутня в базі даних про перетин російського кордону. Це, зазначають розслідувачі, може свідчити про спроби ФСБ приховати його відвідування РФ.

За минулі роки у Німеччині викрили та засудили кількох людей, які шпигували на користь Росії. Проте востаннє про подвійного агента у Федеральній розвідувальній службі було відомо у 2014 році.

Німецькі органи безпеки зазначали, що Росія стає все більш агресивною в їхній країні для досягнення своїх цілей. Після початку широкомасштабного вторгнення в Україну ці обсяги збільшувалися.