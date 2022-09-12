Про це повідомляє CNN.
Установки Gepard, самохідна гаубиця 2000, реактивна система залпового вогню MARS, зокрема є тією зброєю, яка фактично сприяє зміні результату у битві на сході, котру наразі спостерігають.
За його словами, Німеччина зобов’язалася постачити Україні систему протиповітряної оборони Iris-T, і країна вирішила замовити більше таких систем.
Попри дедалі гостріші вимоги Києва щодо сучасних бойових танків, міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт продовжує відмовлятися від постачання Україні танків Marder або Leopard.
“Досі жодна країна не постачала західні бойові машини піхоти або бойові танки”, — пояснила Ламбрехт під час панельної дискусії щодо стратегії національної безпеки Німеччини в Німецькій раді з міжнародних відносин (DGAP).
Раніше канцлер Німеччини наголосив на постійній підтримці України, зауваживши, що ФРН допомагатиме країні “стільки, скільки це буде необхідно”.
- 12 вересня міністерка оборони ФРН Хрістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина має взяти на себе провідну роль в Європі та світі, зокрема у військових питаннях. За її словами, масштаби країни, її географічне положення, її економічна міць — роблять Німеччину провідною державою.
- Уряд Німеччини підтримує українських військових у тісній координації зі своїми партнерами та союзниками. Протягом тижня ЗСУ отримали додаткові п’ять установок Gepard, а також перший контрбатарейний радар Cobra.
- Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив прохання прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про збільшення військової підтримки, висловлене під час візиту Шмигаля до Берліна 4 вересня.
- Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебестрайт спростував заяви президента Польщі Анджея Дуди про те, що Берлін не виконав свої обіцянки та не передав полякам танки на заміну тим, які Варшава віддала Україні.