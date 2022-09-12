12 вересня канцлер ФРН Олаф Шольц під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ізраїлю Яіром Лапідом заявив, що Німеччина постачила "дуже ефективну зброю, яка має значення прямо зараз у поточній битві" на сході України.

Про це повідомляє CNN.

Установки Gepard, самохідна гаубиця 2000, реактивна система залпового вогню MARS, зокрема є тією зброєю, яка фактично сприяє зміні результату у битві на сході, котру наразі спостерігають.

За його словами, Німеччина зобов’язалася постачити Україні систему протиповітряної оборони Iris-T, і країна вирішила замовити більше таких систем.

Попри дедалі гостріші вимоги Києва щодо сучасних бойових танків, міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт продовжує відмовлятися від постачання Україні танків Marder або Leopard.

“Досі жодна країна не постачала західні бойові машини піхоти або бойові танки”, — пояснила Ламбрехт під час панельної дискусії щодо стратегії національної безпеки Німеччини в Німецькій раді з міжнародних відносин (DGAP).

Раніше канцлер Німеччини наголосив на постійній підтримці України, зауваживши, що ФРН допомагатиме країні “стільки, скільки це буде необхідно”.