150 бібліотек у Німеччині вже отримали понад 6 тисяч українських книжок для дітей у межах проєкту Goethe-Institut "Валізка з книжками з України".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики

“Завдяки проєкту Goethe-Institut “Валізка з книжками з України” 150 бібліотек у Німеччині вже отримали понад 6000 українських книжок для дітей і ще більше бібліотек отримають книги цієї осені”, – йдеться у повідомленні.

Серед літератури книжки для дітей будь-якого віку – від малечі до підлітків, художні й нонфікшн, книжки українських авторів/авторок і перекладні, улюблена класика і новинки.

У Мінкульті зазначили, що “Валізка з книжками” – це проєкт Goethe-Institut у співпраці з Німецькою бібліотечною асоціацією та Українським інститутом книги, складова частина комплексного пакета заходів, на які Міністерство закордонних справ Німеччини виділяє кошти з додаткового бюджету на 2022 рік, щоб пом’якшити наслідки широкомасштабної війни Росії проти України.

Варто зазначити, що у серпні українські захисники передали Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка у Києві книги, які врятували від російських окупантів в Лисичанську на Луганщині.

У переддень окупації Лисичанська українські захисники Євген Олефіренко “Елвіс” та Станіслав Коваль “Криша” врятували від знищення ворогом частину українських книг, які були на одному із заводів міста.

Однак передати ці книги разом до бібліотеки бійцям 1-ї ОБСП ЗСУ не вдалося. Євген Оліференко поліг у бою під Бахмутом.

Та все ж врятовані книги із Лисичанська, як і мріяли хлопці, таки поповнили книгозбірню.

Станіслав Коваль разом із рідними загиблого побратима та командиром батальйону подарували їх Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва.