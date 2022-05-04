Група німецьких інтелектуалів на чолі з колишнім представником Партії зелених Ральфом Фюксом відповіли на листи своїх "колег", закликавши федеративний уряд швидше поставити Україні важке озброєння.

Відповідний лист опублікувало видання Zeit Online.

Інтелектуали нагадали канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, що він на першотравневому мітингу “підтвердив готовність підтримати Україну постачанням зброї, щоб вона могла успішно захиститися”, та закликали його якнайшвидше виконати відповідну резолюцію Бундестагу.

“У зв’язку з концентрацією російських військ на сході та півдні України, безперервними бомбардуваннями мирного населення, систематичним руйнуванням інфраструктури, надзвичайною гуманітарною ситуацією з понад десятьма мільйонами біженців та економічними проблемами України внаслідок війни кожен день на рахунку”, – наголосили підписанти.

Вони також переконані, що кожен, хто хоче досягти миру шляхом перемоги України, повинен зміцнити її обороноздатність, водночас максимально послабивши військову спроможність РФ.

“Це вимагає постійного постачання зброї та боєприпасів, щоб змінити військовий баланс сил на користь України. І це вимагає поширення економічних санкцій на енергетичний сектор Росії, фінансове рятувальне коло путінського режиму”, – додали інтелектуали.

Загалом лист підписали 57 осіб, серед них письменниці Єва Менассе та Герта Мюллер, піаніст Ігор Левіт, політик від ВДП Сабіна Лойтойсер-Шнарренбергер, президент ПЕН-центру Німеччини Деніз Юцел та керівник Springer Матіас Дьопфнер, а також колишній голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.