Німецькі енергетичні компанії Uniper і RWE заплатили за російський газ за новою схемою, запропонованою Москвою, щоб забезпечити безперервні поставки палива.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Компанії перерахували платежі в євро на спеціальні рахунки в “Газпромбанку”, який має конвертувати їх у рублі, продавши на Московській біржі.

У виданні наголошують, що Uniper і RWE, два великих німецьких імпортери російського газу, заявили, що створять рахунки в РФ відповідно до чинного законодавства про санкції, щоб забезпечити продовження потоків газу.

Речник RWE підтвердив, що компанія перерахувала євро на російський рахунок, створений для здійснення платежів.

Водночас в Uniper вважають, що цей спосіб оплати не суперечить санкціям Євросоюзу проти РФ та гарантує виконання контрактів. Процес було погоджено з урядом Німеччини відповідно до приписів Єврокомісії.