Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Компанії перерахували платежі в євро на спеціальні рахунки в “Газпромбанку”, який має конвертувати їх у рублі, продавши на Московській біржі.
У виданні наголошують, що Uniper і RWE, два великих німецьких імпортери російського газу, заявили, що створять рахунки в РФ відповідно до чинного законодавства про санкції, щоб забезпечити продовження потоків газу.
Речник RWE підтвердив, що компанія перерахувала євро на російський рахунок, створений для здійснення платежів.
Водночас в Uniper вважають, що цей спосіб оплати не суперечить санкціям Євросоюзу проти РФ та гарантує виконання контрактів. Процес було погоджено з урядом Німеччини відповідно до приписів Єврокомісії.
- Нагадаємо, рішення Європейського Союзу щодо шостого пакета санкцій вплине на економічний розвиток РФ, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час пресконференції після позачергового засідання Європейської Ради.
- Також німецькі посадовці тихо готуються до будь-якої раптової зупинки постачання російського газу за допомогою екстренного пакета, який може охоплювати контроль над критично важливими компаніями.
- Спроби РФ скасувати частину санкцій свідчить, що міжнародні обмеження мають вплив на економіку країни-агресора. Москва заявила, що готова обговорювати деблокаду українських портів.
- Індія намагається отримати знижки на нафту від РФ та хоче купувати її за ціною, нижчою за 70 доларів за барель.