Про це він заявив в етері програми Frühstart на телеканалі NTV.
“Жодна країна у світі не постачає літаки в Україну, і я також дуже за те, щоб вести ці дебати помірковано і цілеспрямовано” — сказав секретар.
За словами Фрая, твердження не є категоричним. Втім, на його думку, на цей момент про надання винищувачі “точно не йдеться”.
Крім того, він описав винищувачі як “системи озброєнь, які слід оцінювати по-різному з точки зору якості”. Також Торстен Фрай вважає, що з ними треба бути обережними.
Нагадаємо, що Держсекретар США Ентоні Блінкен, говорячи про надання Україні бойових літаків, заявив, що “процес розвивається”.
- Наразі Велика Британія зможе надати Україні лише кілька “Тайфунів”, винищувачів четвертого покоління. Втім, вони не оптимізовані для ведення війни в Україні. У цей самий час українська влада запросила близько 200 західних літаків.
- Україна тепер наполягатиме на західних винищувачах четвертого покоління, таких як F-16 США, після забезпечення постачання танків, – заявив радник міністра оборони України.