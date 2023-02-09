Секретар парламентської фракції опозиційної партії CDU/CSU (Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу) Торстен Фрай заявив, що наразі жодні західні винищувачі не повинні надаватися Україні.

Про це він заявив в етері програми Frühstart на телеканалі NTV.

“Жодна країна у світі не постачає літаки в Україну, і я також дуже за те, щоб вести ці дебати помірковано і цілеспрямовано” — сказав секретар.

За словами Фрая, твердження не є категоричним. Втім, на його думку, на цей момент про надання винищувачі “точно не йдеться”.

Крім того, він описав винищувачі як “системи озброєнь, які слід оцінювати по-різному з точки зору якості”. Також Торстен Фрай вважає, що з ними треба бути обережними.

Нагадаємо, що Держсекретар США Ентоні Блінкен, говорячи про надання Україні бойових літаків, заявив, що “процес розвивається”.