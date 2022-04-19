У Німеччині проти негайної заборони імпорту російського природного газу до ЄС виступили працедавці та профспілки. Вони заявили, що газове ембарго призведе до зупинки фабрик і втрати робочих місць.

Про це повідомила міжнародна агенція Associated Press.

Голова групи роботодавців BDA Райнер Дульгер та голова правління Райнер Гофманн наголосили, що ембарго призведе до подальшої деіндустріалізації та довгострокової втрати робочих місць у Німеччині. На їхню думку, ЄС має вводити санкції, які б мінімально завдавали збитків промисловості країн. Проте вони цього в “нинішній дискусії” не бачать.

Зазначимо, що заява пролунала після рішення європейських лідерів від 7 квітня щодо заборони імпорту російського вугілля, починаючи з серпня 2022 року. Українська сторона стверджувала, що закупівля енергоносіїв із РФ є прямим фінансуванням руйнівної російської агресії з метою геноциду. Тому необхідно припинити надходження за них до Росії.

Проте зробити це не легко, оскільки 27 країн ЄС отримують близько 40% природного газу з Росії і близько 25% нафти. За словами аналітиків, обійтися без природного газу було б легше, ніж без скрапленого газу.

“Аналітики стверджують, що російську нафту буде легше замінити, ніж газ для ЄС. Але бойкот все одно призведе до підвищення цін на енергоносії, що зашкодить споживачам, які вже стикаються з рекордною інфляцією в ЄС у 7,5%”, — наголосило видання.

Досі Німеччина чинила опір ембарго та заявляла, що має наміри припинити закупівлі російської нафти до кінця року і більшість імпорту російського газу до середини 2024 року. Це пов’язано з тим, що саме ця країна є великим виробничим центром та імпортером російського газу.

Проте виконавча комісія ЄС окреслила скоротити його споживання на 2/3 до кінця року. Зокрема шляхом використання трубопровідного газу з Норвегії та Азербайджану, імпорту більшої кількості скрапленого газу, прискореного розгортання вітрових і сонячних проєктів та активізації зусиль з енергозбереження.

Раніше віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек казав, що “негайне газове ембарго поставить під загрозу соціальний мир у Німеччині”. Попри санкції, щодня до РФ від ЄС надходить близько 850 мільйонів доларів. До газоємних компаній належать виробники скла, металів, кераміки та хімії.

У багатьох випадках природний газ буде неможливо замінити в короткостроковій перспективі, зазначили представники промисловості. Зокрема проти ембарго висловилися асоціації, які представляють компанії з харчової промисловості, цинкування металу зі склом, та голова профспілки хімічної промисловості.

Видання зазначило, що повне відключення російського газу може призвести до рецесії і поставити уряди деяких країн ЄС у становище, що доведеться нормувати газ. Перекриття призведе до ще більших цін на газ у будь-якому випадку. Урядам доведеться вирішувати, які підприємства є менш важливими, щоб до них припинили чи скоротили постачання газу. Оскільки законодавством ЄС від такого захищені домогосподарства та лікарні.