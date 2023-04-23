Представник Асоціації спортсменів Німеччини Максиміліан Кляйн зазначив, що спортсмени ФРН виступають проти допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань через агресивну війну, розв'язану Росією проти України.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Кляйн переконаний, що рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо повернення спортсменів з Росії та Білорусі на міжнародну спортивну арену за певних умов помилкові.

Насамперед тому, що і вони, і спорт у цих країнах, “інструменталізовані військовою пропагандою Путіна”, пояснив свою позицію він. “Тому, за його словами, єдиним варіантом на цей час є “колективний виняток”.

В іншому випадку ми отримаємо ситуацію, “коли росіян приймуть назад у світовий спорт, стануть… відчиняти перед ними двері — і, як наслідок, зачиняти двері для українців”, наголосив Максиміліан Кляйн, котрий в організації Athleten Deutschland відповідає за спортивну політику та стратегію.

Кілька тижнів тому МОК спірним рішенням відкрив спортсменам з Росії та Білорусі шлях до повернення на світову спортивну арену після року заборон. Рішення про їхню участь у літній Олімпіаді в Парижі мають ухвалити пізніше.

Рішення МОК розкритикувала низка країн. Тоді як у Києві заявили, що спортсмени України бойкотуватимуть змагання за участю російських та білоруських атлетів.

Своєю чергою, президент МОК Томас Бах назвав критику з боку представників європейських урядів “гідним співчуття”. У багатьох регіонах світу використане Бахом англійське слово “deplorable” було витлумачено не лише як “гідне співчуття”, але і як “шкідливе”. Бах наголошує на відокремленні спорту від політики, вказуючи, що політичне втручання призведе до “загибелі світового спорту в тому вигляді, в якому ми його знаємо”.

Зауважимо, Міжнародний олімпійський комітет розкритикував рішення України не допустити своїх спортсменів до відбіркових змагань на Олімпіаду-2024 у Парижі через участь росіян.

Нагадаємо, керівництво МОК (Міжнародного олімпійського комітету) дозволило росіянам виступати на змаганнях. Там вважають, що не варто “позбавляти права брати участь у змаганнях лише через паспорт”. У відповідь на це резидент України Володимир Зеленський закликав главу МОК відвідати Бахмут на Донеччині, аби переконатися “що нейтральності не існує”.

За словами міністра Кабміну Олега Немчінова, уряд планує заборонити українським спортсменам брати участь у змаганнях, де будуть виступати росіяни чи білоруси.