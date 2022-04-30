Чергова група німецьких творців та медійників звернулася відкритим листом до федерального канцлера Олафа Шольца з закликом не постачати Україні важке озброєння. Лист підписало 28 осіб.

Текст звернення опубліковано у німецькому жіночому журналі “Емма”.

На думку підписантів, хоч Путін і порушив міжнародне право, наказавши російській армії розпочати повномасштабну війну проти України, але це нібито не виправдовує “ризик переростання цієї війни в ядерний конфлікт”. На їхню думку, Шольц має зробити “все можливе, для якнайшвидшого досягнення припинення вогню та компромісу, який можуть прийняти обидві сторони”.

“Постачання великої кількості важкого озброєння може зробити саму Німеччину учасником війни. А російський контрудар може спровокувати потребу допомоги за договором НАТО, а спільно з цим безпосередню небезпеку світової війни”, – зазначено у листі.

Ба більше, підписанти додали, що ця “ескалація”, може стати початком глобальних перегонів озброєнь із катастрофічними наслідками, зокрема для глобальної охорони здоров’я та змін клімату.

Серед 28 підписантів – режисери Андреас Дрезен, Хайке Сандер та Олександр Клюге, письменники Мартін Вальзер та Юлі Зех, артисти кабаре Дітер Нур та Герхард Полт, музикант Рейнхард Мей та журналіст Ранга Йогешвар.

Своєю чергою, посол України в Німеччині Андрій Мельник звернувся до засновниці “Емми” та розкритикував її за те, що цією публікацією вона суперечить ідеям фемінізму, відповідно до яких і створювала цей журнал.

“Вітаю, Еліс Шварцер! Ваш заклик до капітуляції України означає, що ваш знаменитий фемінізм – це лише прикриття та підробка. Прийняти масове зґвалтування українських жінок російськими солдатами – це чистий цинізм. Я не хочу, щоб хтось у здоровому глузді купив твою EMMA”, – заявив Мельник.