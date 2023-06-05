У Німеччині ЗМІ порівняли канцлера Олафа Шольца з "вулканом, що вивергається" через палку промову на захист військової допомоги Україні. На заході в місті Фалькензе під Берліном кілька десятків протестувальників освистували та висміювали канцлера, скандуючи "розпалювачі війни" та "твори мир без зброї".

Джерело: The Guardian.

Деякі з протестувальників були одягнені у футболки з антиваксерськими повідомленнями. Інші ж розмахували синім прапором із білим голубом – символом антиядерного руху Західної Німеччини 1980-х років.

Шольц схопив мікрофон двома руками і відповів: “По-перше: розпалювач війни. Путін – розпалювач війни. Він увійшов в Україну з 200 тисячами вояків, він мобілізував набагато більше і ризикував життям своїх громадян заради імперіалістичної мрії. Путін хоче знищити Україну”.

Німецький канцлер наголосив, що президент Росії вбив багато українців, зокрема дітей і літніх людей.

“Це вбивство, – сказав Шольц. – Мир і свобода зазнають нападу в цій війні”.

Імпровізована промова тривала близько чотирьох хвилин.

Видання зазначило, що Олаф Шольц, кваліфікований юрист, зазвичай відомий своєю стриманою манерою публічних виступів, що контрастувало із тим, що відбулося.

“Шольц схожий на вулкан, – написало Süddeutsche у понеділок. – Він рідко вибухає, але коли він це робить, починають летіти іскри”.