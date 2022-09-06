Український народ нагородили німецькою премією в галузі ЗМІ M100 Media Award за захист свободи й суверенітету у боротьбі проти широкомасштабного російського вторгнення.

Про це йдеться у повідомленні організаторів премії M100 Media Award.

У повідомленні зазначається, що український народ зі стійкістю протягом місяців протистоїть жорстокому широкомасштабному вторгненню Росії та захищає свою свободу й суверенітет на європейській землі. Тому Консультативна рада M100 вирішила вшанувати народ України цьогорічною нагородою M100 Media Award.

Церемонія нагородження відбудеться 15 вересня у Потсдамі. Від імені українського народу її отримає колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко. Крім того, з промовою на церемонії виступить канцлер Німеччини Олаф Шольц.

“Жодна нація у світі не продемонструвала цінність свободи та її крихку вразливість так завзято, як Україна за останні місяці. Країна веде героїчну боротьбу за свої цінності: незалежність і свободу. І захищає їх день за днем, година за годиною під смертоносним вогнем. Те, що ми сприймаємо як належне, українці місяцями намагалися зберегти й заради цього ризикували своїм життям. Народ, який став єдиною нацією в найтяжчі часи. Їхні страждання не підлягають обговоренню. Це війна проти демократії, свободи та нашої системи цінностей. Народ України заслуговує нашої глибокої поваги, поваги, підтримки та солідарності. Вони воюють і за нас”, – зауважила Консультативна рада M100.

Варто зазначити, що нагорода M100 Media Award вручається на міжнародній медіаконференція з 2005 року за внесок у захист свободи ЗМІ та свободи слова, а також у зміцнення демократичних принципів та взаєморозуміння у Європі.

Минулого року її вручили російському опозиціонеру Олексію Навальному. У 2014 році премію отримали українські журналістки-розслідувачки Наталка Седлецька та Катерина Каплюк, а також міський голова Києва Віталій Кличко.

“На зібранні M100 Sanssouci цьогоріч основна увага приділяється повномасштабному військовому нападу Росії на Україну, його наслідкам для Європи та ролі ЗМІ. Вторгнення Росії в її незалежну сусідню державу є найбільшим збройним конфліктом на європейському континенті після закінчення Другої світової війни з величезними наслідками для геополітики, економіки, демократії, суспільства та навколишнього середовища. Приблизно 70 учасників з усієї Європи обговорюватимуть, як Європа та західний світ хочуть захистити та зміцнити демократію, свободу й свободу преси та думки”, – розповіли організатори премії.