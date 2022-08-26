Про це пише російське видання “Комерсант” із посиланням на джерела в автопромі.
Джерело в одному з автоконцернів ствердило, що завод виставлено на продаж. Інший співрозмовник в автопромі підтвердив, що угода на завершальній стадії, а покупцем стане російський дилер, але є певні “проблеми з документами”. Зазначається, що на завод претендує, зокрема, дилер “Автодом”, а в переговорах бере участь Корпорація розвитку Московської області.
Співрозмовник видання в одному з автоконцернів заявив про тендер, у якому беруть участь кілька дилерів. Йдеться про комплексну угоду, в яку також включені права дистрибʼютора марки на російському ринку. Водночас у Mercedes зазначили, що розглядають різні варіанти ведення бізнесу в країні-агресорі РФ.
Як пише видання, якщо завод буде продано, то покупець навряд чи зможе використати його для збирання автомобілів Mercedes.