Видання зазначає, що мова йде про майданчик у підмосковному Єсипові, що належить компанії "Мерседес-Бенц Мануфекчурінг Рус", де 20% має "Даймлер КамАЗ Рус", решта – у Mercedes-Benz AG.

Про це пише російське видання “Комерсант” із посиланням на джерела в автопромі.

Джерело в одному з автоконцернів ствердило, що завод виставлено на продаж. Інший співрозмовник в автопромі підтвердив, що угода на завершальній стадії, а покупцем стане російський дилер, але є певні “проблеми з документами”. Зазначається, що на завод претендує, зокрема, дилер “Автодом”, а в переговорах бере участь Корпорація розвитку Московської області.

Співрозмовник видання в одному з автоконцернів заявив про тендер, у якому беруть участь кілька дилерів. Йдеться про комплексну угоду, в яку також включені права дистрибʼютора марки на російському ринку. Водночас у Mercedes зазначили, що розглядають різні варіанти ведення бізнесу в країні-агресорі РФ.

Як пише видання, якщо завод буде продано, то покупець навряд чи зможе використати його для збирання автомобілів Mercedes.