Про це повідомляє пресслужба бундестагу.
Під час голосування у залі бундестагу були присутні 693 депутати. 586 з них підтримали надання Україні важкого озброєння, 100 німецьких парламентаріїв проголосували проти та ще 7 утримались.
Варто зауважити, що дебати щодо цього питання, які відбулись напередодні, тривали понад годину.
Під час дебатів деякі депутати розкритикували канцлера ФРН Олафа Шольца за те, що він тижнями уникав обговорення про допомогу Україні важким озброєнням.
- Нагадаємо, Німеччина надала Україні кілька десятків броньованих зенітних машин. Після дебатів щодо передавання важкого озброєння це стало серйозною зміною в політиці, яку схвалив уряд ФРН.
- Раніше міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликала надати Україні військові літаки. Зокрема вона виступила за посилену довгострокову підтримку.
- Також Сполучені Штати Америки готуються спорядити до України зенітні комплекси Stinger, протитанкові ракетні комплекси Javelin та “деяке інше обладнання” у межах допомоги у війні проти РФ.