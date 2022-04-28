Про це повідомляє пресслужба бундестагу.

Під час голосування у залі бундестагу були присутні 693 депутати. 586 з них підтримали надання Україні важкого озброєння, 100 німецьких парламентаріїв проголосували проти та ще 7 утримались.

Варто зауважити, що дебати щодо цього питання, які відбулись напередодні, тривали понад годину.

Під час дебатів деякі депутати розкритикували канцлера ФРН Олафа Шольца за те, що він тижнями уникав обговорення про допомогу Україні важким озброєнням.