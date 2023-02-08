Під час офіційної поїздки до Литви у листопаді минулого року депутат Бундестагу від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Петр Бистрон відвідав Білорусь. Про короткий візит до РБ депутат Бундестагу не повідомив.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За даними ЗМІ, 16 листопада Бистрон перетнув литовсько-білоруський кордон у Мядінінкаї, а 19 листопада залишив Білорусь. На в’їзді до Литви його перевірили литовські прикордонники, які також зафіксували ім’я водія депутата. Прикордонне відомство Литви відмовилося надати офіційну інформацію про пересування німецького політика.

Сам німецький депутат не відповів на письмовий запит журналістів, а в особистій розмові не підтвердив і не спростував повідомлення про поїздку до Білорусі. Водночас мережа журналістських розслідувань Correctiv та литовський канал LRT вказують на “кілька заяв фракції АдН”, які, за їхньою оцінкою, підтверджують візит Бистрона до Білорусі.

Бистрон представляє свою фракцію у комітеті Бундестагу із закордонних справ. Голова комітету Міхаель Рот назвав імовірний візит “надзвичайно бентежною подією”. Виникають обґрунтовані підозри, що депутат спробував приховати поїздку до Білорусі.

Рот також повідомив, що Бистрон на початку листопада подав голові Бундестагу Бербель Бас повідомлення про разову поїздку до Вільнюса. Ні в цьому документі, ні в поданому пізніше звіті про візит не згадувалося про подальшу подорож до Білорусі, – додав він. Міхаель Рот зазначив, що в комітеті обговорять поїздку депутата від АдН і наголосив, що візити до Білорусі не узгоджуються з інтересами Бундестагу.

Партію “Альтернатива для Німеччини”, яка з 2017 року представлена ​​в Бундестазі, різко критикують, зокрема, через тісні зв’язки з Росією.