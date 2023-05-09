Німецький дизайнер Франк Пітер Вільде, який щодня фотографується у ліфті свого будинку у вбранні з українською символікою, відвідав Київ на річницю фандрейзингової платформи UNITED24, яка припала на 5 травня.

Про це написала авторка проєкту “Шукай” Юлія Бевзенко у Facebook.

“Показала місто німецькому стилісту Франку Пітеру Вільде – щодня він фотографується в ліфті свого будинку на підтримку України. Була рада показати місто, розповісти про “Kyiv not Kiev”, показати Яр. Вал, Софію і подякувати від себе і усіх нас”, – йдеться в дописі.

За словами Бевзенко, Франка зупиняли люди, дякували йому, фотографувалися. Він нікому не відмовляв, давав інтервʼю і сказав, що завжди підтримуватиме Україну.

Вільде розповів, що прокидається о шостій ранку, читає новини про Україну, придумує образ для ліфту, йде в ліфт фотографуватися, публікує фото і потім починає робочий день.

Також дизайнер повідомив, що декому із мешканців будинку, в якому він живе, не сподобалась його ініціатива, проте власник будівлі сказав, що “якщо комусь щось не подобається, вони можуть з’їжджати”.

Перше фото, яке Вільде виклав під час поїздки в Україну, також було зроблено у ліфті. Дизайнер позував разом із акторкою Іванною Сахно.

“Як можна не підтримувати Україну? Я думаю, для кожного це – абсолютна норма, хто живе у вільній країні, хто знає про цінність свободи та життя за власними правилами, без гноблення, тероризму, диктатури і фашизму”, – зауважив Вільде у “Сніданку з 1+1”.

Під час свого візиту дизайнер зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та українськими артистами, щоб висловити свою підтримку народу України.

Довідка. Франк-Петер Вільде – німецький дизайнер та стиліст, який публікує у соціальних мережах фотографії своїх образів у ліфті. Від початку повномасштабного російського вторгнення він активно підтримує Україну. Щодня Франк публікує світлини в образах, які присвячує нашій державі.

Крім того, у грудні він анонсував збір коштів на генератори для українських лікарень через фандрейзингову платформу UNITED24. Він анонсував різдвяну кампанію спільно з німецькими громадськими організаціями Vitsche та “Укр.Дім”.